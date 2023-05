NOS komt nu zelf ook terug op Ajax-gerucht Bosz: 'Het wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren'

Ajax verloor zondagavond van PSV en zag daardoor ook de KNVB Beker aan z’n neus voorbij gaan. Een nieuwe domper voor de Amsterdamse aanhang, waarvan een deel dacht tóch nog met een goed gevoel naar bed te gaan. Studio Voetbal pakte laat op de avond uit met het nieuws dat Peter Bosz zou zijn benaderd door Ajax, maar dat is niet waar.

Ajax nam eind januari, na het zevende opeenvolgende gelijkspel, afscheid van Alfred Schreuder. Waar vele Ajacieden hadden gehoopt dat de clubleiding vervolgens op zoek zou gaan naar een ervaren opvolger, viel de keuze op John Heitinga. De oud-speler van Ajax begon goed aan zijn klus, maar na de uitschakeling door 1. FC Union Berlin in de Europa League én de nederlaag tegen Feyenoord ging het van kwaad tot erger. Na de verloren bekerfinale lijkt Heitinga bezig te zijn aan zijn laatste weken als hoofdtrainer bij Ajax, zeker nadat NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst zondagavond zei dat Bosz zou zijn benaderd.

Die uitspraak deed Van Ramshorst op basis van een berichtje van NOS Radio. Bosz stond tijdens het seizoen 2016/2017 al aan het roer in Amsterdam en is voor vele Ajacieden de beste kandidaat om vanaf volgend seizoen opnieuw voor de groep te staan. Maar daarvan is voorlopig geen sprake. Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad sprak het gerucht over Bosz maandagochtend al tegen en nu is de NOS zelf ook teruggekomen op dat bericht. “Ik werd net gebeld door de redacteur van Studio Voetbal. Dat bericht kwam gisteren heel laat binnen, zo rond 23.00 uur. Dat is niet het moment om nog even te bellen of iets klopt, dus dat is vanmorgen nog gebeurd. Het blijkt niet te kloppen”, moest Jeroen Stekelenburg toegeven in de NOS Voetbalpodcast.

“Peter Bosz ontkent het zelf en zegt dat hij niet benaderd is door Ajax. Dat wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren, maar het bericht van gisteren is in elk geval ontkracht”, aldus Stekelenburg. Bosz zei begin vorige maand bij Studio Voetbal al dat hij (nog) niet was benaderd door Ajax. Hij liet weten wel graag in gesprek te willen gaan met de Amsterdammers, mochten zij bij hem aankloppen.

