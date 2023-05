'Onrust bij PSV: relatie Van Nistelrooij met assistenten beneden het vriespunt'

Het schijnt onrustig te zijn binnen de technische staf van PSV. In het Philips Stadion lijkt de relatie tussen hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij en zijn assistenten Fred Rutten en André Ooijer steeds slechter te worden. Dat nieuws wordt vrijdagavond naar buiten gebracht door De Telegraaf.

Dat medium schrijft dat er richting het einde van het seizoen behoorlijk wat problemen zijn op de achtergrond. Er zouden serieuze barsten zijn ontstaan binnen de staf van PSV. De verhoudingen tussen Van Nistelrooij en zijn twee assistenten wordt omschreven als 'beneden het vriespunt'. De communicatie zou te wensen over laten en de rol van Ooijer en Rutten wordt steeds kleiner gemaakt. Ooijer vertrekt na dit seizoen sowieso bij PSV, terwijl Rutten de bui ook ziet hangen.

Bronnen melden aan De Telegraaf dat de ervaren oefenmeester er rekening mee houdt dat hij ook moet vertrekken. De selectie zou juist graag met Rutten door willen, maar dat geldt niet voor Van Nistelrooij. De clubleiding lijkt ook de rol van Van Nistelrooij binnenkort onder de loep te gaan nemen. Terwijl de prestaties van PSV steeds beter worden, nemen zorgen over onderlinge communicatie juist toe in het Philips Stadion. Dat is een serieuze bron van zorgen richting het nieuwe seizoen.

Ook op de transfermarkt lijkt PSV een drukke zomer te gaan krijgen. Het lijkt erop dat er een flinke leegloop gaat plaatsvinden. Volgens De Telegraaf hebben Ibrahim Sangaré, Joël Drommel en Érick Gutiérrez sowieso hun zinnen gezet op een transfer. Huurlingen Fábio Silva, Jarrad Branthwaite en Thorgan Hazard lijken niet te behouden. Daarnaast is het zeer de vraag of PSV erin gaat slagen om Xavi Simons en Joey Veerman in Eindhoven te houden. Zij hebben een goed seizoen achter de rug.

