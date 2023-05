Ook Ajax laat oog vallen op Feyenoord- en PSV-target Stijn Spierings

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Stijn Spierings, zo meldt De Telegraaf vrijdagmorgen. De 27-jarige middenvelder van Toulouse staat er goed op bij de Nederlandse topclubs. Eerder werd bekend dat Feyenoord en PSV zijn verrichtingen in de Ligue 1 nauwlettend in de gaten houden.

Nu wordt Spierings voor het eerst in verband gebracht met een transfer naar Ajax. Zaakwaarnemer Ali Dursun wil tegenover bovengenoemde krant de interesse van de Nederlandse topclubs in de balveroveraar bevestigen noch ontkennen.

Dat Spierings in beeld is bij de clubs uit de traditionele top-drie, kan niet los worden van zijn contractstatus. Zijn verbintenis in Toulouse loopt over enkele maanden af, waardoor hij binnenkort transfervrij de stap naar een andere club kan maken.

Spierings is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Toulouse. De middenvelder werd opgeleid door AZ en kwam voor zijn Franse avontuur uit voor Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en Levski Sofia.