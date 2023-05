Opmerkelijk: geblesseerde Burak Yilmaz duikt op in Frankrijk

Een dag voordat Fortuna Sittard de uitwedstrijd bij Excelsior afwerkt, is spits Burak Yilmaz gespot op de tribune bij Lille OSC. De Turkse spits maakt al vier wedstrijden geen deel meer uit van de selectie van trainer Julio Velázquez, officieel vanwege een blessure.

Zodoende miste Yilmaz (37) de afgelopen weken de duels met AZ, Go Ahead Eagles, Vitesse en PSV. Omdat het duel met de Arnhemmers met 2-0 werd gewonnen, is Fortuna twee wedstrijden voor het einde van de competitie al zeker van lijfsbehoud. De Limburgers staan twaalfde en zijn uitgespeeld; de play offs om Europees voetbal zijn buiten bereik.

Heel geheimzinnig is het bezoek van Yilmaz aan zijn vorige club Lille, dat het zaterdagavond opneemt tegen Olympique Marseille, niet te noemen. De club bracht zelf een foto naar buiten via sociale media waarop Yilmaz, compleet met clubsjaal, te zien is. Tussen 2020 en 2022 stond Yilmaz onder contract bij de noord-Franse club, waarmee hij in 2021 beslag legde op de landstitel.

Over de toekomst van Yilmaz wordt de laatste tijd veelvuldig gespeculeerd. Begin april zorgde hij voor opschudding door in een bericht op Instagram schijnbaar zijn afscheid aan te kondigen na het met 3-1 gewonnen thuisduel met FC Groningen. Daarna kwam hij in de Johan Cruijff Arena nog wel in actie tegen Ajax, maar sindsdien ontbrak hij wegens een vermeende blessure in de selectie van Fortuna.