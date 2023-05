Opstelling Ajax: John Heitinga heeft op cruciale laatste speeldag joker achter de hand

John Heitinga heeft de opstelling van Ajax voor de laatste wedstrijd van het seizoen bekendgemaakt. De trainer kiest in het uitduel met FC Twente voor dezelfde namen die vorige week tegen FC Utrecht (3-1 winst) ook aan de aftrap verschenen. Voor Ajax staat er deze zondag veel op het spel. De Amsterdammers kunnen het seizoen als tweede, derde of vierde eindigen.

Ajax begint in de Grolsch Veste met Gerónimo Rulli onder de lat. De Amsterdamse defensie wordt gevormd door Devyne Rensch, Jurriën Timber, Jorrel Hato en Owen Wijndal. Het middenveld bestaat uit Edson Álvarez, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn, terwijl Brian Brobbey als spits geflankeerd wordt door Mohammed Kudus en Dusan Tadic.

Steven Berghuis keert bij Ajax terug in de selectie. De middenvelder annex aanvaller kampte de voorbije weken met een blessure en was een twijfelgeval voor de laatste wedstrijd van het seizoen, maar is door de medische staf fit genoeg bevonden om plaats te nemen op de bank.

De Amsterdammers gaan als nummer drie van de Eredivisie de laatste speelronde in. Wordt er gewonnen van Twente en verliest PSV bij AZ, dan stijgt Ajax naar de tweede plaats. Bij een nederlaag in Enschede en een zege van AZ op PSV, zakt de ploeg van Heitinga naar de vierde plek. Bij ieder ander (realistisch) scenario besluit Ajax het seizoen als nummer drie van de Eredivisie.



Opstelling Ajax: Gerónimo Rulli; Devyne Rensch, Jurriën Timber, Jorrel Hato, Owen Wijndal; Edson Álvarez, Steven Bergwijn, Kenneth Taylor; Mohammed Kudus, Brian Brobbey, Dusan Tadic

De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax is in ons liveverslag te volgen.