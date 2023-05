Opstelling Manchester United: Ten Hag stelt Malacia en Weghorst teleur

Erik ten Hag heeft Tyrell Malacia gepasseerd voor het duel met Brighton & Hove Albion donderdagavond in de Premier League. Wout Weghorst moet eveneens genoegen nemen met een plek op de reservebank, zoals de laatste weken telkens het geval was. Diogo Dalot is de linksachter van dienst, Anthony Martial de diepste spits en Fred start op het middenveld.

Door het wegvallen van Lisandro Martinez is Luke Shaw tegenwoordig de linker centrale verdediger bij Manchester United, waardoor Malacia minder concurrentie heeft voor de linksbackpositie. Tegen Aston Villa deed de oud-Feyenoorder negentig minuten mee, maar ditmaal is hij wederom reserve. Weghorst kwam die wedstrijd niet in actie en viel de drie duels daarvoor slechts in, ook ditmaal komt hij vanaf de bank. Hetzelfde geldt voor onder anderen Harry Maguire, Marcel Sabitzer en Jadon Sancho.

Artikel gaat verder onder video

Voor de tweede keer in nog geen twee weken staat Ten Hag vanavond tegenover stuntploeg Brighton. The Seagulls waren op de eerste speeldag van het seizoen nog verrassend de sterkste op Old Trafford, waar het onder toenmalig trainer Graham Potter met 1-2 te sterk was tijdens het Premier League-debuut van de Nederlandse trainer. Op 23 april dreef Brighton, inmiddels onder Roberto De Zerbi, United opnieuw tot het uiterste. In de halve finale van de FA Cup stond het na 120 minuten nog steeds 0-0, waarna de ploeg van Ten Hag de strafschoppen beter nam.

Vanavond kan Ten Hag met een overwinning goede zaken doen in de strijd om een ticket voor de Champions League. Ook Brighton heeft echter nog iets om voor te spelen: bij winst staat de ploeg maar twee verliespunten achter de huidige vierde plaats van The Red Devils en doet het sowieso goede zaken in de strijd om kwalificatie voor de Europa League.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; Casemiro, Fred, Antony, Fernandes, Rashford, Martial.

Opstelling Brighton & Hove Albion: Steele; Webster, Dunk, Buonanotte; Caicedo, Gilmour, Estupinan, Enciso, Mac Allister; Mitoma, Welbeck.