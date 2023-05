Paul Gladon twijfelt geen seconde en doet dan dit: geweldige goal én start Fortuna bij PSV

PSV hoopt zondagavond een volgende stap richting de voorronde van de Champions League te zetten. De voorsprong op Ajax is al vijf punten en doordat het duel van de Amsterdammers bij FC Groningen eerder op de dag werd gestaakt, kan PSV het verschil tijdelijk vergroten naar acht punten. Dan moeten de Eindhovenaren wel zien te winnen van Fortuna Sittard. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, want de Limburgers openden al vroeg de score.

En dat deden ze fraai. PSV-doelman Walter Benítez kon in eerste nog redden op een kopbal, maar op de rebound van Paul Gladon was hij kansloos. De spits twijfelde geen seconde toen hij de bal zijn kant op zag komen en pakte 'm met een omhaal in één keer op zijn slof: 0-1.