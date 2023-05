Pierre van Hooijdonk adviseert Ajax over Dusan Tadic: 'En dat klinkt heel hard'

Pierre van Hooijdonk adviseert Ajax om binnenkort afscheid te nemen van Dusan Tadic. De 34-jarige aanvaller is dit seizoen met negen doelpunten en achttien assists de meest waardevolle speler van de Amsterdammers, maar al langere tijd niet meer onbetwist.

Van Hooijdonk vindt Tadic een 'topprof' en 'geweldenaar', maar raadt Ajax desalniettemin aan om niet met de Servische aanvaller door te gaan. "En dat klinkt heel hard, want hij heeft fantastische statistieken", aldus Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "De boel moet worden opgeschud in de kleedkamer. Ajax moet tegen hem zeggen: ga nog twee jaar in Amerika of met Ronaldo in Saoedi-Arabië spelen. Daarna kom je terug en word je trainer."

Artikel gaat verder onder video

Als het aan Rafael van der Vaart ligt, blijft Tadic bij Ajax. "Er kan toch tegen hem gezegd worden dat hij minder gaat spelen? Het is moeilijk. De vraag is of hij dat kan. Toen ik bij Esbjerg speelde, wilde ik gewoon lekker voetballen en wist ik dat ik het niet meer kon. Daar moet je je op een gegeven moment bij neerleggen. Er waren momenten dat ik het nog wel kon en daar genoot ik van."

Ook Ibrahim Afellay vindt dat Tadic en Ajax niet per se uit elkaar hoeven. "Als tegen hem wordt gezegd dat hij niet altijd meer gaat spelen, is het probleem volgens mij opgelost", aldus de oud-middenvelder. Daar is Van Hooijdonk het niet mee eens. "Maar het probleem in de kleedkamer is daarmee niet opgelost. Hij wil altijd volle bak gaan en eist dat ook van zijn medespelers. Als hij niet meer speelt, verdwijnt het respect voor hem. Dat is denk ik nu ook al een probleem."

Van Hooijdonk en Afellay vinden het vreemd dat Tadic dit seizoen bijna alles speelt en zelden wordt gewisseld. "Hij heeft natuurlijk een bepaald krediet, maar het duurt nu veel te lang. Op een gegeven moment is dat voorbij. Het gaat ook ten koste van het teamspel van Ajax. Hij kan het niet meer belopen. Dat kan hij alleen nog als hij in de spits speelt. Als nummer tien liep hij er tegen AZ verloren bij."

In de FCUpdate Podcast, die hieronder te beluisteren is, ging het ook over Ajax.