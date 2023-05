Luton Town is na een bloedstollende penaltyserie tegen Coventry City gepromoveerd naar de Premier League. In ‘de wedstrijd om 220 miljoen euro’ hielden beide ploegen elkaar in evenwicht (1-1) en moesten strafschoppen voor de beslissing gaan zorgen. Door een misser van oud-Vitesse-speler Fankaty Dabo trok Luton uiteindelijk aan het langste eind.

Wie vijf jaar geleden had voorspeld dat Luton en Coventry vandaag tegenover elkaar speelden om een plekje af te dwingen in de Premier League, was waarschijnlijk miljonair geweest. Beide ploegen zijn al jaren bezig met een opmars in het Engelse voetbal, en namen het zaterdagavond tegen elkaar op in de finale van de play-offs. De winnaar verzekerde zich niet alleen met promotie, maar ook met een fiks geldbedrag van 220 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Luton en Coventry waren de nummers drie en vijf in het reguliere Championship-seizoen. Op Wembley werd er gestreden voor het laatste ticket voor Premier League-ticket. Burnley en Sheffield United kregen het in de competitie al voor elkaar om te promoveren. Luton, dat haar thuiswedstrijden in het iconisch kleine Kenilworth Road speelt met een capaciteit van slechts 10.356, begon sterk, maar kreeg halverwege de tweede helft wel een domper te verwerken toen aanvoerder Tom Lockyer in elkaar zakte en niet verder kon. Desondanks slaagde de ploeg erin om aan de leiding te komen. Middenvelder Jordan Clarke was het eindstation van een goede aanval.

Die voorsprong kon Luton echter niet vast houden, en dat kwam doordat Nederlander Gustavo Hamer maar weer eens belangrijk was voor Coventry. De oud-middenvelder van onder meer Feyenoord en PEC Zwolle zorgde voor de gelijkmaker. Even later moest Hamer noodgedwongen het veld verlaten met een blessure. Hij zag vanaf de kant dat beide ploegen in de reguliere speeltijd niet meer tot scoren kwamen, en dus moest een verlenging gaan uitmaken wie volgend jaar op het hoogste niveau gaat acteren.

Voor het spelbeeld zou het beter zijn geweest als de verlenging niet gespeeld werd. De spelers van beide teams waren helemaal leeg en konden amper nog tot een fatsoenlijke aanval komen. Het was wachten totdat de penaltyserie kon beginnen. Maar toen was daar, werkelijk waar uit het niets, alsnog de goal voor Luton. Joe Taylor strafte een fout van invaller Jonathan Penzo af en dacht voor de winnende te zorgen, maar de aanvaller maakte hands in aanloop naar het doelpunt. Dus toch penalty’s...

En in die penaltyserie, die overigens van ontzettend hoog niveau was, trok Luton uiteindelijk aan het langste eind. Dabo schoot zijn penalty hoog over en bezorgde daarmee een volksfeest bij Luton.