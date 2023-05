PSG-coach Galtier komt met nieuws over Messi in aanloop naar wedstrijd tegen Ajaccio

Lionel Messi staat zaterdag in de wedstrijd tegen Ajaccio weer in de basis bij Paris Saint-Germain. Dat heeft zijn coach Christophe Galtier gezegd op de persconferentie in aanloop naar deze wedstrijd. Maandag mocht de Argentijn ook al weer meetrainen bij de Franse topclub.

Na een reis naar Saoedi-Arabië kreeg Messi een schorsing van twee weken opgelegd door de leiding van PSG. De baltovenaar had gerekend op een vrije dag en had al een reis naar het Midden-Oosten gepland. In een verklaring liet de Argentijn weten dat hij spijt had van zijn reis en bood zijn verontschuldigingen aan bij de club en de spelers. De schorsing van twee weken werd opgezegd en Messi mocht maandag weer meetrainen.

Het is nog maar de vraag of Messi na dit seizoen in Europa speelt. Dat Messi PSG gaat verlaten, lijkt eigenlijk een formaliteit. Op dinsdag maakte het AFP bekend dat de wereldkampioen bij Al-Hilal gaat tekenen na dit seizoen. Jorge Messi, vader van de Argentijnse voetballer, liet door middel van een statement op sociale media echter weten dat zijn zoon nog nergens heeft getekend en dat hij pas na het einde van dit seizoen een knoop doorhakt over zijn toekomst.

De andere optie voor Messi is zijn oude club FC Barcelona. Eerder deze week was de baltovenaar in gesprek met Robert Lewandowski bij de Laureus Award. Daar ging het vooral over de Catalaanse club en dus werd er weer volop gespeculeerd.