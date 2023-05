PSV houdt 'ongeleid projectiel' Veerman soms bewust uit de media: 'Hij heeft lak aan alles'

Valentijn Driessen vindt Joey Veerman nog een van de weinige voetballers die zich echt uitspreekt in de media. De journalist vindt dat een goede zaak, maar weet dat men bij PSV daar vermoedelijk minder blij mee is. Sterker nog: volgens hem wordt hij weleens bewust achtergehouden door de Eindhovenaren.

Dat vertelt hij in de show ‘Het Bonusprogramma’, georganiseerd door studenten journalistiek. Op de vraag of er uitzonderingen zijn op spelers die niets meer te melden hebben, komt hij met de naam Veerman op de proppen. “Hem zie ik regelmatig. Ook voor de televisie, hij heeft lak aan alles. Niet voor niets wordt hij door PSV niet altijd gevraagd om de mixed zone in te gaan of achter de microfoon plaats te nemen.”

Driessen denkt dat door de huidige ontwikkelingen in Eindhoven er komend weekend weleens bewust voor gekozen kan worden om Veerman níet naar voren te schuiven. “Hij is een ongeleid projectiel natuurlijk”, zei de journalist van De Telegraaf. Over het ontslag van Ruud van Nistelrooij zullen we de middenvelder komend weekend dus wellicht niet horen.

“Ik ben heel benieuwd hoe hij op de situatie van PSV gaat reageren zondag. Maar ik denk niet dat we hem te zien krijgen. Ze gaan hem denk ik weghouden van de media”, deed Driessen een opmerkelijke voorspelling. De meeste spelers zijn minder uitgesproken dan Veerman, weet hij. “Negen van de tien spelersinterviews kun je overslaan, omdat ze niets te melden hebben.”