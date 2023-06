PSV kent na Belgische titelstrijd alle mogelijke opponenten in voorronde CL

Nu de kampioensstrijd in België is beslist, kent PSV alle mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van de Champions League. KRC Genk is als nummer twee van België de laatste mogelijke opponent voor de Eindhovenaren.

PSV gaat als nummer twee net als Feyenoord de Champions League in. De Rotterdammers zijn als kampioen rechtsreeks geplaatst, maar voor PSV wachten eerst de voorrondes om een ticket voor deelname aan het miljardenbal te bemachtigen.

PSV zal het in de derde voorronde gaan opnemen tegen de nummer twee van België (KRC Genk), van Oekraïne (FC Dnipro), Griekenland (Panathinaikos), Servië (TSC Backa Topola), Oostenrijk (Sturm Graz) of van Zwitserland (Servette FC).