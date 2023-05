PSV verzekert zich van tweede plaats, Xavi Simons gedeeld topscorer

PSV heeft zondagmiddag een knappe overwinning geboekt op bezoek bij AZ. Na een tumultueuze week voor de Eindhovenaren, waarin hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij uiteindelijk ontslag nam en de ploeg zich moest herpakken, waren twee knappe goals van uitgerekend goudhaantje Xavi Simons voldoende voor de zege (1-2). Dankzij de cruciale zege eindigt PSV dit seizoen op de tweede plaats in de Eredivisie en is de ploeg zeker van de voorronde Champions League volgend seizoen, terwijl AZ genoegen moet nemen met de vierde plek.

Voorafgaand aan de wedstrijd waren alle ogen gericht op interim-trainer Fred Rutten, die Van Nistelrooij op de slotdag van de Eredivisie verving. Al langer was bekend dat de sfeer binnen de kleedkamer niet optimaal was in Eindhoven, maar het vertrek van de jonge trainer zo vlak voor dit cruciale duel was voor velen toch een verrassing. Rutten moest daarom voor stabiliteit zorgen bij de ploeg en de tweede plaats veilig stellen in het slotduel.

Voor PSV was het doel vooraf kraakhelder: minstens een punt pakken in Alkmaar. Mochten de Eindhovenaren namelijk zelf verliezen en Ajax de lastige uitwedstrijd bij FC Twente weten te winnen, dan zou de tweede plaats in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen toch verloren gaan. AZ zelf had ook nog genoeg om voor te spelen, want bij een overwinning in eigen huis en een nederlaag van Ajax kreeg de ploeg van Pascal Jansen de derde plaats zelf in handen.

Deze instelling was ook af te lezen aan het wedstrijdbeeld in de eerste helft. De ploeg van Rutte zocht via Anwar El Ghazi, die een aantal goede voorzetten afleverde op de rechterflank, de aanval wel op, maar kwam niet echt tot grote kansen. AZ daarentegen werd via schoten van Vangelis Pavlidis en Tijjani Reijnders wel gevaarlijk, maar kon niet voorkomen dat beide ploegen zonder doelpunten de kleedkamers opzochten voor de rust.

De tweede helft begon vervolgens slordig, met veel overtredingen over en weer. Scheidsrechter Danny Makkelie probeerde de kaarten op zak te houden, maar deelde wel over en weer vrije trappen uit toen de wedstrijd na een kwartier verhardde. AZ daarentegen leek nog wel te willen en probeerde tot kansen te komen, maar slaagde hier op enkele uitbraken van Pavlidis na nauwelijks in. Ineens was daar echter Simons, die in de 65e minuut goed diep gestuurd werd door aanvoerder Luuk de Jong en op knappe wijze binnen schoot (0-1).

Deze treffer brak de wedstrijd plotseling helemaal open en beide ploegen durfde weer op de aanval te spelen. Het tempo ging omhoog en de kansen werden evenredig verdeeld over beide ploegen, hoewel PSV ineens met meer aanvallende initiatieven kreeg. In de 83e minuut klonk er echter ineens gejuich in het AFAS Stadion, toen Riechedly Bazoer een penalty verdiende. De invaller deelde een knappe panna uit aan collega-middenvelder Joey Veerman, die vervolgens een domme tik uitdeelde en geen twijfel aan Makkelie overliet. Dit buitenkansje was wel besteed aan Jesper Karlsson, die op zuivere wijze zijn ploeg op eigen hoogte schoot en de spanning volop terug bracht in Alkmaar.

In de slotfase drukte AZ vervolgens flink aan en moest El Ghazi het veld nog verlaten met een tweede gele kaart na een domme overtreding. Pantelis Hatzidiakos was in de 93e minuut nog dicht bij de winnende treffer, maar zijn kopbal was net niet zuiver genoeg. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd was het echter toch weer Simons die met een knappe individuele actie de 1-2 binnen schoot. Hierdoor is het 19-jarige toptalent gedeeld topscorer van dit Eredivisie-seizoen, terwijl AZ in een mineur een seizoen vol ups en downs afsluit.