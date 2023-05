Quilindschy Hartman reageert op personen die hem een 'tokkie' vinden

Quilindschy Hartman maakt zich niet druk om vooroordelen die over hem bestaan. Net als iedere voetballer krijgt de linksback van Feyenoord geregeld te maken met negatieve reacties: hij wordt, mede door zijn opvallende uiterlijk, door sommigen gezien als een 'tokkie'. Zelf kan Hartman daar weinig mee.

"Ik ben een rustige jongen, hoor. En sociaal. Ik zie er op een bepaalde manier uit en mensen zijn dan verrast als ik toch op een bepaalde manier praat", vertelt Hartman in een interview met het Algemeen Dagblad. Daarmee bedoelt hij dat zijn manier van praten niet aansluit bij dergelijke typeringen. Hij denkt wel te weten waarom het woord 'tokkie' soms valt. “Door tatoeages hebben mensen toch altijd meteen een bepaald beeld."

"Ik wilde al vroeg tatoeages, maar mijn moeder hield het tegen. Op een gegeven moment mag je zelf beslissen en ben ik begonnen. Ik weet niet eens hoeveel ik er al heb, maar ik ben ‘zeg maar los’, haha.", vervolgt Hartman. Een van zijn tatoeages is het woord 'peace' voor zijn oor. "Ik wil dat mensen lief en aardig voor elkaar zijn. Dat er vrede is. Dat heb ik liever dan wat dan ook. Het is niet dat ik er de hele dag mee bezig ben, maar ik lig er weleens wakker van, dat zeg ik eerlijk."

Hartman denkt bijvoorbeeld nog weleens terug aan de Europa League-wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk, eerder dit seizoen. "We speelden in Warschau tegen Shakhtar Donetsk en toen die ploeg 1-0 maakte tegen ons, kwam er een geluid dat ik niet kende. Er juichten alleen vrouwen en kinderen, want de mannen waren aan het front. Dat idee kon ik moeilijk van me afzetten, daar dacht ik in het hotel na afloop nog aan."

