Reactie van ESPN-analisten op beelden van Van der Sar spreekt boekdelen

Edwin van der Sar werd zondag massaal uitgefloten door de supporters van Ajax. De impopulaire algemeen directeur kwam het veld op om afscheid te nemen van Maarten Stekelenburg en assistent-trianer Michael Reiziger, maar werd tijdens zijn speech in de rede gevallen door een striemend fluitconcert.

De analisten van ESPN waren eensgezind. "Pijnlijk hoor", zei Ali Boussaboun bij het zien van de beelden. "Heel pijnlijk", vulde Marciano Vink aan. "Dit is toch ook niet houdbaar meer?", vroeg Gertjan Verbeek zich af. "Als je als algemeen directeur het veld op komt om afscheid te nemen van twee personen die veel voor de club betekend hebben, en hij krijgt niet eens de kans om een fatsoenlijk dankwoord uit te spreken, dan heb je wel heel veel krediet verspeeld."

"Dan wordt het steeds lastiger om te functioneren binnen zo'n club", vervolgde Verbeek. "Als de fans zich zo erg tegen de algemeen directeur keren, wordt het lastig voor de rvc om zo iemand in het zadel te houden. Het is ook een heel slechte situatie dat Heitinga nog niet weet waar hij aan toe is."