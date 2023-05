'Real Madrid tussen hoop en vrees: Benzema gedraagt zich anders na duizelingwekkende aanbieding'

Het is momenteel nog onduidelijk of Karim Benzema ook volgend seizoen speler is van Real Madrid. De Fransman is in het bezit van een aflopend contract. Hoewel de verwachting is dat Benzema ook volgend seizoen z’n wedstrijden speelt in het Santiago Bernabéu, maakt Real Madrid zich zorgen om de spits. Hij zou zich anders zijn gaan gedragen sinds hij een astronomische aanbieding vanuit Saoedi-Arabië heeft gekregen.

Dat meldt Sport op basis van berichtgeving door Relevo. Benzema was in het afgelopen seizoen de grote man bij Real Madrid en had met zijn ongekende doelpuntenproductie een cruciaal aandeel in de landstitel én de eindzege van de Champions League. Dit seizoen loopt het allemaal wat minder. Benzema was in 42 wedstrijden in alle competities weliswaar goed voor dertig doelpunten, maar hij miste opvallend veel wedstrijden door blessureleed. Zo kwam hij in de competitie in slechts 23 van de 37 wedstrijden in actie.

Benzema werd vorig jaar nog verkozen tot ’s werelds beste voetballer. De Gouden Bal zorgde ervoor dat zijn contract, dat eind volgende maand afloopt, automatisch met één jaar zou worden verlengd. Maar het is nog altijd wachten op de officiële aankondiging door Real Madrid. Het had er lange tijd veel van weg dat de Fransman ook volgend seizoen ‘gewoon’ speler van de Koninklijke zou zijn, maar sinds hij een duizelingwekkend aanbod vanuit Saoedi-Arabië heeft gekregen, maakt Real Madrid zich naar verluidt zorgen. Benzema zou in het Midden-Oosten 200 miljoen euro in twee jaar tijd kunnen verdienen. Sinds hij dat voorstel heeft ontvangen zou hij ‘meer introvert’ dan normaal zijn.

Real Madrid vreest dat die aanbieding de spits heeft doen laten nadenken over zijn toekomst in Spanje. Sport meldt tevens dat Benzema niet te spreken is over het feit dat de Spaanse grootmacht al zo lang wacht op een besluit over de spelers die contractueel aan hun laatste weken bezig zijn. Meerdere Real Madrid-spelers, waaronder Marco Asensio en Dani Ceballos, lopen na dit seizoen uit hun contract en het is nog altijd de vraag wat de toekomst voor hen in petto heeft. Trainer Carlo Ancelotti verzekerde dat er vóór de laatste competitiewedstrijd tegen Athletic Club duidelijkheid zal zijn. Maar dat zou Benzema er niet van weerhouden na te denken over zijn toekomst, na een seizoen waarin hij worstelde met zijn vorm en zodoende niet zijn beste versie heeft kunnen laten zien.