Rensch is het niet helemaal eens met alle kritiek: 'Natuurlijk kunnen er dingen beter, maar...'

Een kleine week na de verloren bekerfinale tegen PSV staat er voor Ajax opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma. De Amsterdammers krijgen zaterdagavond bezoek van AZ en kunnen zich, willen ze nog tweede worden, geen nieuwe misstap veroorloven. Grote kans dat Devyne Rensch zijn rentree maakt in de basiself. De vleugelverdediger stond lang aan de kant en hoopt in de komende weken ook zijn seizoen nog een beetje te redden, al is Rensch het niet volledig eens met de kritiek die hij krijgt.

De rechtsback brak in het seizoen 2020/2021 door in de hoofdmacht. Rensch ontwikkelde zich ijzersterk en was hard op weg de eerste rechtsback van Ajax te worden, ware het niet dat Noussair Mazraoui zich na blessureleed terug in de basis speelde en zijn plek in het elftal vorig seizoen niet meer kwijtraakte. Mazraoui vertrok afgelopen zomer transfervrij naar Bayern München, waardoor de ogen weer waren gericht op Rensch. Hij was onder Alfred Schreuder eerste keus op de rechtsbackpositie en ook van John Heitinga krijgt hij het vertrouwen, maar een onbetwiste indruk heeft hij ook dit seizoen niet achtergelaten.



“Deels terecht”, reageert Rensch in gesprek met De Telegraaf op de vraag wat zijn mening is over alle kritiek die hij dit seizoen kreeg te verduren. “Alleen is het helaas zo dat de kritiek drie keer zo hard is als Ajax de titel uit zicht verliest en helemaal geen prijzen pakt. Natuurlijk kunnen en moeten er dingen beter. Daar doe ik alles aan. Ik heb fouten gemaakt en daar baal ik zelf het meest van. Maar het is zeker niet zo dat ik een waardeloos seizoen speel”, stelt de verdediger, die vooral tevreden is over de fysieke ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. “De afgelopen jaren vroegen mensen zich af of ik een reeks wedstrijden achter elkaar kon spelen. Dat heb ik nu bewezen door tien duels achter elkaar negentig minuten te maken.”

Artikel gaat verder onder video

Ongelukkige rol bij gelijkmaker PSV

De voorbije twee maanden kon Ajax-trainer Heitinga niet tot nauwelijks een beroep doen op Rensch. De vleugelverdediger raakte geblesseerd in aanloop naar De Klassieker tegen Feyenoord op 19 maart. Het duurde vervolgens tot afgelopen zondag alvorens Rensch zijn rentree maakte. Hij kwam in de tweede helft van de bekerfinale tegen PSV binnen de lijnen. Helaas voor Rensch zag hij er ongelukkig uit bij de gelijkmaker van Thorgan Hazard. “Hij heeft zeker gelijk”, stelt Rensch over de kritiek van Marco van Basten naar aanleiding van die goal. “Ik keek goed wat Hazard ging doen en maakte fysiek contact. Maar ik verwachtte niet dat Xavi Simons de bal door de benen van Edson Álvarez zou spelen. Ik gleed uit, was uit balans, waardoor Hazard kon scoren.”

Na de 3-0 nederlaag tegen PSV in de competitie kreeg Ajax in de bekerfinale een nieuwe dreun te verwerken. De Amsterdammers verloren na strafschoppen en eindigen het seizoen daardoor zonder prijzen. Wat rest is de strijd om de tweede plek, waarin Ajax momenteel drie punten minder heeft dan PSV. Rensch gelooft nog in een positief einde van dit seizoen. “Als spelers hebben we vertrouwen in elkaar en we weten waar we het voor doen. We hebben het niet meer zelf in de hand, maar de enige kans om tweede te worden, is alle vier de wedstrijden te winnen. We geloven erin dat dit kan.”