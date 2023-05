RKC Waalwijk blijft dromen van Europa: FC Volendam bibbert in kelder Eredivisie

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de play-offs. De ploeg van trainer Joseph Oosting won in eigen huis met 4-1 van FC Volendam en heeft de achtste plaats in handen. Volendam moet op zijn beurt blijven vrezen voor degradatie.

Het duel in Waalwijk brak al snel open. Nadat Michiel Kramer met een slim balletje achter het standbeen Yassin Oukili wist te bereiken, had de rechtermiddenvelder een bekeken schuiver in de benen om direct Volendam-doelman Filip Stankovic te passeren. Daar keek Volendam beteuterd op en moest het al direct in de achtervolging. Het had al snel orde op zaken kunnen stellen, ware het niet dat spits Robert Mühren de bal over doelman Etiënne Vaessen op de bovenkant van de lat wipte. Gaetano Oristanio was eveneens dichtbij, maar ditmaal was Vaessen met goed voetenwerk de reddende engel. RKC was inmiddels al dichtbij de 2-0 geweest, ware het niet dat Mats Seuntjens een Waalwijkse uitbraak nipt langs de paal plaatste.

Dat was ook het lot van Florian Jozefzoon die tot tweemaal toe maar net het doel miste. De derde maal was het wel raak voor de linksbuiten. Pelle Clement schatte een loopactie van Jozefzoon geweldig op waarde in, waarna de uitkomende Stankovic geen kans had op de wipper van diezelfde Jozefzoon. De 2-0 gaf RKC vleugels en Oukili had zelfs nog een derde toe kunnen voegen voordat het rustsignaal klonk, maar zijn inzet werd voldoende geblokt om erger te voorkomen voor Volendam die na rust wisten wat het te doen stond.

Volendam, met het spook van degradatie nog in de achterzak, keek al snel in de tweede helft tegen een nog grotere achterstand aan. Mats Seuntjens maakte er 3-0 van, waardoor zijn statistieken in Waalwijkse dienst nog wat indrukwekkender werden. Het was te danken aan invaller Francesco Antonucci dat de Volendamse harten nog hoop hielden. Met een knappe zwabber in zijn schot verschalkte hij Vaessen van buiten de zestienmeter kort na de 3-0. Benaissa Benamar had na ruim een uur de stand verder kunnen verkorten, maar zijn kopbal verdween over het doel.

Gevaarlijker werden de Volendammers niet meer in het vervolg van de tweede helft ondanks verwoede pogingen. RKC was via invaller Zakaria Bakkali nog wel een enkele keer gevaarlijk, maar het ontbrak het gevallen talent aan vertrouwen. Dat was wel besteed aan een andere invaller, Julian Lobete, die de eindstand vlak voor het eindsignaal op 4-1 wist te zetten. Volendam kreeg daarna nog twee dotten van kansen, ware het niet dat doelman Vaessen een flinke sta-in-de-weg bleek te zijn.

Man of the Match: Mats Seuntjens