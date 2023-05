Schöne loopt helemaal leeg: 'Die scheidsrechter fluit zo slecht, het is bizar'

Lasse Schöne is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Sander van der Eijk in het het duel tussen NEC en AZ (0-3). De Deense middenvelder van de Nijmegenaren - die zelf een gele kaart kreeg en NEC-middenvelder Dirk Proper rood zag krijgen - vond dat de arbiter zeer matig voor de dag kwam in De Goffert.

"Hij fluit zo slecht, het is echt bizar. Hij ziet het wel, maar fluit gewoon niet. Dan word ik ook op een gegeven moment boos, want het gaat ook ergens om, hè", is Schöne tegenover ESPN hard voor de arbiter van dienst: "Op dat moment zaten we ook al niet in de wedstrijd en maak ik natuurlijk ook een oliedomme overtreding", aldus Schöne, die baalt dat NEC de play-offs om Europees misloopt.

"Ik denk dat wij hebben laten zien dat we heel goed hebben kunnen voetballen. We hebben te veel wedstrijden gehad waarin wij beter waren, maar dan maken we het niet af. Het had een heel mooi seizoen kunnen worden, maar het gaat zoals je zegt een beetje uit als een nachtkaars", zegt de aanvoerder van de Gelderse club tegen verslaggever Cristian Willaert.