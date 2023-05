‘Simons gaat meer opbrengen dan Gakpo, laten we hopen dat hij voor nu blijft’

Cody Gakpo is deze winter bijna voor een recordbedrag de deur uit gelopen in Eindhoven. In de FCUpdate Podcast vertelt host Stan Timmerman dat hij denkt dat Xavi Simons meer gaat opbrengen dan de vleugelflitser van Liverpool. "Laten we hopen voor de Nederlandse voetballiefhebbers dat hij nog bij PSV blijft, maar hij gaat meer geld opbrengen van Cody Gakpo", voorspelt Stan.

Simons stapte nadrukkelijk naar voren toen PSV in de winterstop afscheid nam van Gakpo, die naar het Engelse Liverpool vertrok. Met nog één wedstrijd te spelen staat de middenvelder, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain, op 17 doelpunten en 9 assists namens de Eindhovenaren.

