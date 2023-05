Ceremonie op het veld verraadt toekomst van Daley Sinkgraven

Daley Sinkgraven kan gaan zoeken naar een nieuwe club. De linksback annex middenvelder loopt deze zomer uit zijn contract bij Bayer Leverkusen en zondag werd er voorafgaand aan de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach afscheid genomen.

Het is geen verrassing dat Sinkgraven gaat vertrekken bij Leverkusen. De oud-speler van Ajax kwam mede door blessure maar weinig aan spelen toe en werd nooit een vaste kracht bij de Duitse club. Dit seizoen speelde de vleugelverdediger nog maar twaalf wedstrijden. Alleen in het seizoen 2020/2021 kwam Sinkgraven veel aan spelen toe met 22 wedstrijden in de Bundesliga. In totaal kwam de oud-speler van sc Heerenveen in 59 wedstrijden in actie voor Leverkusen.

Het is nog niet bekend waar de toekomst ligt voor Sinkgraven. De 27-jarige speler doorliep de jeugdopleiding van Heerenveen en maakte in de zomer van 2015 de overstap naar Ajax voor zeven miljoen euro. Bij de Amsterdammers bereikte hij de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League.

Deze prestaties vielen op bij zijn oude trainer Peter Bosz, die Sinkgraven naar Leverkusen haalde. Na vier seizoen in Duitsland zit het er dus op en de kans is klein dat de geboren Assenaar nog in de Eredivisie gaat spelen. Alleen als de Nederlandse top zich meldt, kan het interessant worden, liet Sinkgraven eerder weten bij de NOS.