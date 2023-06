John van den Brom wil voormalig miljoenenaankoop van Ajax naar Polen halen

Het is nog onduidelijk waar Daley Sinkgraven volgend seizoen speelt. De Nederlandse linksback heeft een aflopend contract bij Bayer Leverkusen en kan dus transfervrij vertrekken. Volgens Kicker behoort een overstap naar Lech Poznan tot de mogelijkheden.

John van den Brom, de trainer van Lech Poznan, zou de komst van zijn landgenoot wel zien zitten. Lech Poznan werd vorig seizoen derde in de Poolse Ekstraklasa en speelt daardoor in de tweede voorronde van de Conference League. Zondag meldden Poolse media al dat Lech Poznan ook een oogje heeft op Elayis Tavsan, de vleugelaanvaller van NEC.

Sinkgraven krijgt wellicht ook de mogelijkheid om in Duitsland te blijven voetballen, want zijn zaakwaarnemer Edwin Olde Riekerink laat aan Kicker weten dat er contacten zijn met Bundesliga-clubs.

De 27-jarige Sinkgraven is afkomstig uit de jeugdopleiding van sc Heerenveen en werd na twee seizoenen bij het eerste elftal verkocht aan Ajax. De Amsterdammers betaalden in 2015 zeven miljoen euro en verkochten Sinkgraven in 2019 voor vijf miljoen euro aan Leverkusen. Voor die club kwam hij tot 78 officiële wedstrijden, waarvan 12 in het afgelopen seizoen.