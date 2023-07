Opvallende naam op eerste training sc Heerenveen: Daley Sinkgraven meldt zich bij oude club

In navolging van onder meer PEC Zwolle, RKC Waalwijk en Ajax begint ook sc Heerenveen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De formatie van coach Kees van Wonderen verschijnt zaterdag weer op het trainingsveld. Dat doet de nummer acht van de Eredivisie in het afgelopen seizoen met een opvallende naam: Daley Sinkgraven. De vleugelverdediger krijgt van zijn oude werkgever de kans om zijn conditie op peil te houden.

Sinkgraven doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van sc Heerenveen alvorens in de zomer van 2013 de stap naar de hoofdmacht te zetten. Na slechts 38 wedstrijden in het eerste maakte hij in januari 2015 de overstap naar Ajax. De Amsterdammers telden een slordige zeven miljoen euro neer voor de komst van de linkspoot, waaruit je kon concluderen dat ze veel verwachtingen van hem hadden. Maar het huwelijk tussen Ajax en Sinkgraven werd niet bepaald succesvol. Pas toen Peter Bosz hem in het seizoen 2016/17 ging gebruiken als linksback slaagde hij erin zijn potentie te laten zien.

De Assenaar verruilde Ajax in de zomer van 2019 voor Bayer Leverkusen. Sinkgraven kwakkelde in Duitsland echter met blessureleed en kwam in de afgelopen seizoenen slechts 78 keer in actie. Hij wist geen enkele keer het net te vinden en verzorgde bovendien slechts zes assists. Sinkgraven zit sinds het einde van het afgelopen seizoen zonder club. Hij vertrok transfervrij bij Bayer Leverkusen, waar zijn contract deze zomer afliep. Sinkgraven leek op weg naar Lech Poznan, maar die transfer gaat niet door. De Poolse club kan naar verluidt niet voldoen aan de financiële eisen van de voetballer.

Sinkgraven meldt zich zaterdag dus voor de eerste training van sc Heerenveen. “Hij start de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Fryslân. De 27-jarige verdediger krijgt van sc Heerenveen de gelegenheid om zijn conditie op peil te houden”, klinkt het op de clubsite. Trainer Van Wonderen heeft nog niet de beschikking over een volledige selectie. Zo ontbreken onder anderen Andries Noppert en Milan van Ewijk op de eerste training. Zij kwamen eerder deze maand nog in actie voor respectievelijk het Nederlands elftal en Nederland O21.