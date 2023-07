Daley Sinkgraven met duidelijk plan terug in Nederland: 'Dat is wel de insteek'

Daley Sinkgraven is in eerste instantie niet van plan om lang bij sc Heerenveen te blijven. De verdediger annex middenvelder traint vanaf zaterdag mee bij zijn ex-werkgever, die hem de kans geeft om zijn conditie op peil te houden. De ambitie van Sinkgraven is toch om weer naar het buitenland te gaan.

De 27-jarige linkspoot is momenteel transfervrij. De afgelopen vier seizoenen speelde hij bij Bayer Leverkusen, waar zijn contract deze zomer afliep. "Nederland mis je altijd als je in het buitenland zit. Zeker je vrienden en familie", aldus Sinkgraven in gesprek met ESPN. "Maar de insteek is om weer naar het buitenland te gaan. Daar kan ik nog weinig over zeggen, ik wacht gewoon de ontwikkelingen af. Het is hopen dat er iets moois op mijn pad komt."

Ondanks dat het avontuur in de Bundesliga geen succes genoemd kan worden, hoopt Sinkgraven op een nieuwe kans in het buitenland. "Het is de ambitie om nog naar het buitenland te gaan, dat kan nu ook nog met mijn gezin. Ik heb niet een bepaalde tijdsdruk, het is afwachten. Ik ben niet ongeduldig, maar gemakkelijk is anders. Al ga ik er niet vanuit dat het pas eind augustus wordt", is de verwachting van de transfervrije ex-speler van Ajax.

Kees van Wonderen zet de deur voor Sinkgraven in ieder geval op een kiertje. "Komt die club uit het buitenland er niet, dan zou het mooi zijn als wij een optie zijn", laat de trainer weten voor de camera van ESPN. "Mooi dat een oud-speler aanklopt bij zijn vorige club en dat hem de mogelijkheid geboden wordt terug te komen om z'n conditie op peil te houden." Sinkgraven komt uit de jeugd van Heerenveen en speelde 38 wedstrijden in het eerste elftal.