'Situatie rond Joey Veerman zette Van Nistelrooij en PSV lijnrecht tegenover elkaar'

Ruud van Nistelrooij kwam gedurende het seizoen lijnrecht tegenover de clubleiding van PSV te staan. Dat kwam door de situatie rond Joey Veerman. De middenvelder is inmiddels een belangrijke speler, maar werd ook een periode op de bank gehouden door de inmiddels vertrokken Van Nistelrooij.

Van Nistelrooij eiste de afgelopen maanden veel van zijn spelers en wilde graag zien dat het maximale uit de kwaliteiten werd gehaald. Volgens Voetbal International was Veerman een voorbeeld van een speler die in de ogen van de trainer meer moest gaan doen. Van Nistelrooij besloot zich, tot verontwaardiging van zijn eigen staf, hard op te stellen en zette Veerman een aantal wedstrijden op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege het seizoen was er wat belangstelling in de Volendammer, maar PSV wilde hem niet laten vertrekken. Daarna werden er al gesprekken gevoerd over het nieuwe seizoen en Van Nistelrooij liet weten dat hij het prima zou vinden als Veerman zou vertrekken. De directie was het daar echter niet mee eens. Veerman wordt gezien als belangrijke sfeerbepaler en PSV wil het team om hem en Xavi Simons heen bouwen.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat Veerman volgens VI ook met de clubleiding in gesprek ging. Dat ging onder meer over Van Nistelrooij, Rutten en het nieuwe seizoen. De inhoud van die gesprekken kwam uiteindelijk via de zaakwaarnemer van een onbekende speler bij De Telegraaf terecht. Vervolgens was de situatie eigenlijk al niet meer te redden en besloot Van Nistelrooij woensdag op te stappen.