Slot sluit zich aan bij uitspraken Van Nistelrooij en maakt vergelijking met Formule 1

Arne Slot heeft zich vrijdagmiddag aangesloten bij zijn collega Ruud van Nistelrooij. De trainer van PSV opperde op een persconferentie dat de titelstrijd nog altijd niet gespeeld is. Ondanks de riante voorsprong van Feyenoord was Slot het volledig eens met zijn directe concurrent.

Van Nistelrooij weigerde Feyenoord vanuit Eindhoven al te feliciteren met het kampioenschap. "Laten we het daarover hebben als het zo ver is", aldus de PSV-trainer. "Laten we de focus op ons houden en ik denk dat degene die uiteindelijk kampioen wordt, en dat snappen we allemaal wel hoe het er nu voor staat, wat normaal gesproken gaat gebeuren, dat het de verdiende kampioen is. Dat is altijd zo na 34 wedstrijden."

Daar kon Slot zich wel in vinden. "Wij kunnen er nog geen voorschot op nemen omdat we nog niks hebben. Maar we staan er ongelooflijk goed voor, dat beseffen we ons als geen ander. En ik denk dat iedere sportman zegt dat hij erin blijft geloven zolang het niet gespeeld is. Dat heeft FC Groningen ook gedaan. Wij moeten het eerst nog doen. Sinds Max Verstappen kijk ik met regelmaat naar de Formule 1. Daar is een van de uitspraken: 'you first have to finish'."

Feyenoord staat met nog drie wedstrijden op het programma acht punten voor achtervolger PSV. De Rotterdammers kunnen de klus in de eigen Kuip klaren als Go Ahead Eagles wordt verslagen. Mocht dat niet lukken, kan het feest 's avonds alsnog losbarsten. Dan moet PSV in Eindhoven ook punten verspelen tegen Fortuna Sittard. Feyenoord speelt vervolgens nog een uitwedstrijd tegen FC Emmen en een thuiswedstrijd tegen Vitesse.