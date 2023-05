'Slot uitgenodigd voor gesprek bij Tottenham, maar Xabi Alonso topkandidaat'

Tottenham Hotspur heeft Arne Slot uitgenodigd voor een 'sollicitatiegesprek'. De oefenmeester van Feyenoord mag zijn plannen met de Spurs ontvouwen in een gesprek. Hij is overigens niet de enige die die mogelijkheid krijgt: ook een aantal andere kandidaten mag zich presenteren. Valentijn Driessen denkt zelfs dat Slot níet naar de Spurs zal verkassen, omdat volgens zijn informatie Xabi Alonso de eerste keuze is.

Met dat nieuws komt De Telegraaf dinsdagavond naar buiten en wordt door Driessen ook naar buiten gebracht in de talkshow Vandaag Inside. ‘Voorzitter Daniel Levy voelt de druk van de supporters om met een grote naam te komen, omdat de eigen aanhang zwaar gefrustreerd is door het decennia lang uitblijven van een hoofdprijs’, schrijft de ochtendkrant. Daardoor zou Alonso, die als voetballer ook een succesvol verleden heeft in Engeland, meer gewicht in de schaal leggen dan Slot.

Volgens Driessen zijn ze in Engeland echter wel ook onder de indruk van Slot, onder meer omdat hij nog nooit verloor van Erik ten Hag. De voormalig oefenmeester van Ajax maakt in zijn debuutseizoen in de Premier League een uitstekende indruk. Zelf is Slot ervan overtuigd dat hij de speelwijze van bij Feyenoord ook zou kunnen implementeren bij ‘elke Premier League-club’. De zaakwaarnemer van Slot zou ook gesprekken hebben gevoerd met Crystal Palace, maar dat heeft niet geleid tot een akkoord.

Alonso maakt momenteel furore als manager van Bayer Leverkusen. Met die Duitse club is hij doorgedrongen tot de halve finale van de Europa League en staat hij op de zesde plaats in de Bundesliga. In het stuk van De Telegraaf worden geen andere kandidaten genoemd, maar in Engeland doen op de namen van Luis Enrique, Graham Potter en Mauricio Pochettino de ronde. Julian Nagelsmann zou niet langer een optie zijn, omdat hij niet wil komen zonder technisch directeur.

In Engeland wordt Slot nog zeker wel gezien als een van de kandidaten, maar Driessen denkt dat de oefenmeester bij Feyenoord blijft. Eerder kwam al naar buiten dat hij vanwege zijn familie mogelijk het liefst nog een jaar in Nederland blijft werken. René van der Gijp sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Wat heeft hij te winnen bij de Spurs? Ze doen het op dit moment toch niet zo slecht”, vraagt hij zich hardop af. Slot krijgt in elk geval de kans om zich te presenteren aan de leiding van Tottenham Hotspur. Wanneer dat staat gepland en of hij daar zelf voor open staat, is niet bekend.