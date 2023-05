'Slecht nieuws Feyenoord: Nagelsmann zegt Spurs af, Slot heeft beste papieren'

Feyenoord moet steeds meer vrezen voor het vertrek van Arne Slot naar Tottenham Hotspur. Een dag na het nieuws dat Spurs-voorzitter Daniel Levy de voorkeur zou hebben uitgesproken voor de trainer van de Rotterdammers, is naar buiten gekomen dat de onderhandelingen met Julian Nagelsmann zijn stukgelopen.

De bij Bayern München ontslagen coach was met Luis Enrique en Mauricio Pochettino een van de andere kandidaten van de Engelse topclub, maar volgens The Telegraph is Nagelsmann niet langer een optie. De Duitser zou niet naar Londen willen komen, omdat het onduidelijk is wie de technisch directeur wordt in het komende seizoen. Na het vertrek van de geschorste Fabio Paratici is die functie nog niet ingevuld en tot die tijd is Nagelsmann niet geïnteresseerd.

Daardoor is de kans op een overgang van Slot weer flink toegenomen, aangezien de Nederlandse coach samen met Pochettino en Enrique de andere opties waren voor de Premier League-grootmacht. ESPN kwam maandagavond nog met het nieuws naar buiten dat Levy intern zijn duidelijke voorkeur zou hebben uitgesproken voor de oefenmeester van Feyenoord.

Met het wegvallen van Nagelsmann zijn de papieren voor Slot alleen nog maar beter worden. In de Engelse media valt ook de naam van de bij Chelsea vertrokken Graham Potter: hij is net als Enrique en Pochettino een beschikbare kandidaat, terwijl voor Slot wel een contract bij Feyenoord moet worden afgekocht. Ook The Telegraph noemt in navolging van ESPN Slot als de meest logische kandidaat na de afzegging van Nagelsmann. Het medium maakt daarbij de vergelijking met Erik ten Hag, die in de vorige zomer succesvol overstapte naar Manchester United: dat zou de keuze van de Spurs gemakkelijker maken.