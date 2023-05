Sneijder emotioneel bij terugkeer in Bernabéu: 'Alles komt weer terug'

Wesley Sneijder werd dinsdagavond even emotioneel bij zijn terugkeer in het Santiago Bernabéu. De oud-middenvelder is als analist voor RTL7 aanwezig bij de halve finale van de Champions League tussen zijn voormalige werkgever Real Madrid en Manchester City.

Met zijn periode bij De Koninklijke hebben zijn gevoelens echter niet veel te maken, zo legt hij desgevraagd uit aan presentator Marcel Maijer. De gedachten van Sneijder gaan vooral uit naar de Champions League-finale die hij in 2010 als speler van Inter won van Bayern München in het stadion in Madrid. "Dertien jaar geleden is mijn jongensdroom hier uitgekomen", aldus Sneijder. "Dat raakt me gewoon, alles komt weer terug."