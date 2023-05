Sontje Hansen legt aanbieding Ajax naast zich neer en kiest voor verrassende vervolgstap

Sontje Hansen en Ajax gaan deze zomer uit elkaar. De twintigjarige aanvaller zet zijn carrière volgens Voetbal International voort bij NEC. Dat mag een verrassing heten.

Hansen had de mogelijkheid om zijn aflopende contract bij Ajax te verlengen en er was veel interesse uit binnen- en buitenland. FC Augsburg en Standard Luik toonden concrete interesse, terwijl Burnley naar verluidt ook in de markt was voor de aanvaller. Zijn keuze is uiteindelijk gevallen op NEC, waar hij een contract voor vier seizoenen gaat tekenen.

De jeugdinternational gold jaren als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding van Ajax. Tot een doorbraak in het eerste elftal kwam het echter niet. Hansen speelde slechts twee officiële wedstrijden in het eerste elftal. Namens Jong Ajax kwam hij 84 keer uit in de Keuken Kampioen Divisie.