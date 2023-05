Spektakel verwacht in het Etihad: waarom Feyenoord hoopt dat City wint van Real Madrid

Feyenoord kroonde zich afgelopen zondag voor de zestiende keer in de historie tot kampioen van Nederland. Op het kampioenschap van de Rotterdammers valt niets af te dingen. Ze mogen zich nu gaan opmaken voor een rentree in de Champions League. In welke pot Feyenoord belandt voor de loting van de groepsfase is nog niet bekend. Het hoopt natuurlijk op pot 1. FCUpdate.nl legt samen met Jacks.nl uit waarom Manchester City daarvoor moet winnen van Real Madrid.

Manchester City en Real Madrid hielden elkaar vorige week in de heenwedstrijd in de Spaanse hoofdstad op een 1-1 gelijkspel. Vinícius Júnior opende in de eerste helft op fraaie wijze de score voor Real Madrid, maar een treffer van Kevin de Bruyne na de pauze zorgde ervoor dat de beslissing van dit tweeluik in het Etihad Stadium gaat vallen. Vorig seizoen troffen de grootmachten elkaar ook al in de halve finale. Toen trok Real Madrid na twee krankzinnige wedstrijden aan het langste eind. Verwacht jij dat de Spanjaarden opnieuw als winnaar uit de strijd komen? Bij Jack’s levert dat 3,60 keer je inzet op.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord hoopt echter nadrukkelijk dat Manchester City zich vanavond ten koste van Real Madrid plaatst voor de finale. Dat is niet omdat Arne Slot in aanloop naar het treffen met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League zei dat hij graag naar de formatie van Josep Guardiola kijkt. Wél omdat Manchester City Feyenoord een plek in pot 1 bij de loting voor de groepsfase van de Champions League kan bezorgen. Kroont Manchester City zich in eigen land tot kampioen en wint het ook nog eens het miljardenbal, dan zijn de Rotterdammers - en echt alleen dán - verzekerd van pot 1. Kwalificeert de regerend kampioen van Engeland zich voor de tweede keer in de historie voor de eindstrijd? Dan pak je bij Jack’s 1,30 keer je inzet.

Ogen zijn gericht op Haaland en De Bruyne

Op basis van de quoteringen is Manchester City in ieder geval de grote favoriet. Daar valt wat voor te zeggen. De Citizens kregen in de laatste elf jaar vier keer bezoek van Real Madrid en de Spanjaarden wisten geen enkele keer te winnen. In de heenwedstrijd van de halve finale in het afgelopen seizoen won Manchester City nog met 4-3. En toen had Guardiola nog niet eens de beschikking over Erling Haaland. De Noor werd vorige week in toom gehouden door Antonio Rüdiger en David Alaba, maar in eerdere thuiswedstrijden in de Champions League was hij niet te houden. Een treffer tegen Borussia Dortmund, twee tegen FC Kopenhagen, vijf (!) tegen RB Leipzig en ook tegen Bayern München was het raak. Verwacht jij dat Haaland vanavond opnieuw trefzeker is? Bij minstens twee goals verdien je 3,50 keer je inzet terug.

De aandacht bij Manchester City gaat dit seizoen vooral naar Haaland. Niet gek natuurlijk, gezien zijn 52 doelpunten in 48 wedstrijden. Maar het elftal van Guardiola bewees vorige week niet afhankelijk te zijn van de Noor. In Madrid was het De Bruyne die in het middelpunt van de aandacht stond. De middenvelder schoot in de tweede helft fenomenaal raak. Daarmee bracht hij zijn seizoenstotaal op tien treffers in alle competities. De teller met assists staat al op 27. Fungeert KDB vanavond wederom als aangever? Zet in bij Jack’s en pak 2,60 keer je inzet.

De return tussen Manchester City en Real Madrid begint vanavond om 21.00 uur. De winnaar speelt in de finale tegen Internazionale.