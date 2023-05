Brian Brobbey zette Ajax zondagmiddag in het thuisduel met FC Utrecht in de 68ste minuut op een 2-1 voorsprong na een assist van Mohammed Kudus. Het was echter de zeventienjarige Jorrel Hato die na het doelpunt werd massaal bejubeld door de spelers van Ajax.

