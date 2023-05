Spelers verrassen Heidenheim-trainer Schmidt tijdens persco: coach viert om bijzondere reden feestje niet mee

Heidenheim-trainer Frank Schmidt werd in 2007 voor een korte periode aangesteld als eindverantwoordelijke, maar mocht destijds blijven bij de club actief op het vijfde niveau. Bijna zestien jaar later promoveerde hij afgelopen weekend naar de Bundesliga met zijn club. Na het duel vierden zijn spelers feest tijdens de persconferentie, maar besloot hij zelf om rustig te blijven. De reden was respectvol richting opponent Regensburg: zij degradeerden definitief na de nederlaag late 2-3 nederlaag.

