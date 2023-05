Neemt Manchester City de koppositie weer over van Arsenal?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 3 mei.





Wedstrijden

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt (20.45 uur)

Wie wordt de tegenstander van RB Leipzig in de finale van de Duitste DfB Pokal? Leipzig werd donderdagavond de eerste finalist en zal woensdagavond voor de tv geclusterd zitten om te zien wie de tegenstander gaat worden. VfB Stuttgart en Eintracht Frankfurt strijden om het laatste ticket voor de finale. Voor de thuisploeg gelden eigenlijk hele andere belangen. Stuttgart staat op de vijftiende plaats en vecht tegen degradatie in de Bundesliga. Ook Frankfurt heeft weinig meer om voor te spelen. De achtstefinalist van dit Champions League-seizoen staat negende en lijkt een Europese deelname in het volgende seizoen te kunnen vergeten. Dat Europese ticket kan er alsnog komen als de regerend Europa League-winnaar de DfB Pokal wint.

Liverpool – Fulham (21.00 uur)

Voor Liverpool wordt het een hels karwei om zich nog te verzekeren van Champions League-voetbal. De ploeg van Jürgen Klopp is weliswaar uitstekend in vorm, maar de afstand op plek vier lijkt, met nog vijf wedstrijden te spelen, net iets te groot. Daarom moeten The Reds zich gaan richting op plek vijf en zodoende volgend seizoen te acteren in de groepsfase van de Europa League. Om die vijfde plek vast te houden, moet er gewonnen worden van nummer tien Fulham. De ploeg uit West-Londen deed ook een tijdje mee om de Europese plaatsen, maar lijkt nu te zijn afgehaakt. The Cottagers verloren de laatste twee Premier League-wedstrijden en zijn dus ook niet in vorm. Liverpool kwam daarentegen met de schrik vrij in de vorige speelronde. Tegen Tottenham werd een 3-0 voorsprong – die overigens al na een kwartier op het scorebord stond – weggegeven. Desondanks kon Diogo Jota een blamage voorkomen en in de laatste minuut voor de winnende goal tekenen.

Manchester City – West Ham United (21:00 uur)

Manchester City heeft optimaal geprofiteerd van de vormdip waarin Arsenal is beland. The Gunners leken lange tijd op weg naar de titel, maar zijn vorige speelronde ingehaald door City. Virtueel ging Arsenal dinsdagavond weer even over City heen, maar speelde wel twee wedstrijden meer. De volgende horde naar de titel voor de ploeg van Pep Guardiola is West Ham United. De AZ-oppontent in de halve finale van de Conference League mag normaliter geen enkel gevaar zijn voor City. De ploeg van David Moyes staat op een vijftiende plaats en moet opletten dat het niet degradeert. Daarnaast won Manchester City al acht competitiewedstrijden op rij. De ploeg van Guardiola is dus de torenhoge favoriet voor de wedstrijd tegen The Hammers.





Voetbal op tv

18.00 uur; Juventus - Lecce, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Serie A

19.30 uur: Valencia CF - Villarreal CF, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van dit duel in La Liga

20.30 uur: Union Sint-Gillis - Antwerp FC, Ziggo Sport Racing - live verslag van dit duel in de Jupiler Pro League

20.45 uur: VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt, Ziggo Sport Docu / ARD - live verslag van dit duel in de DFB Pokal

21.00 uur: Liverpool - Fulham, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

21.00 uur: Manchester City - West Ham United, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

21.00 uur: SS Lazio - US Sassuolo, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Serie A

21.00 uur: AC Milan - Cremonese, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Serie A

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - talkshow over onder meer voetbal

22.00 uur: Atlético Madrid - Cádiz CF, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in La Liga