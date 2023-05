Erik ten Hag wil met Manchester United nieuwe stap richting Champions League zetten

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 20 mei.

Specials

Transferweekje (12.00 uur)

Het seizoen zit er bijna op en dat betekent dat veel clubs met een schuin oog al kijken naar het volgende voetbaljaar. In onze special 'Transferweekje' kijkt FCUpdate.nl naar de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Wedstrijden

Bournemouth – Manchester United (16.00 uur)

Manchester United moet tegen Bournemouth aan de bak om de vierde plaats vast te houden. De ploeg van Erik ten Hag is de laatste weken wat wisselvallig en heeft nog maar een voorsprong van één punt op naaste belager Liverpool, al heeft die ploeg wel een wedstrijd meer gespeeld. In de vorige ontmoeting tussen deze twee ploegen werd het een eenvoudige 3-0 voor The Red Devils. Bournemouth, met oud-Feyenoorder Marcos Senesi, staat op een veertiende plaats en heeft degradatie al ontlopen. De ploeg kan vrijuit gaan voetballen en dus kan het alle kanten opgaan. Behaalt Manchester United de broodnodige punten of houdt Bournemouth de punten in eigen huis?

Liverpool – Aston Villa (16.00 uur)

Liverpool heeft de punten ook hard nodig om Manchester United in te halen op de ranglijst. The Reds, met Virgil van Dijk en Cody Gakpo, lijken al zeker te zijn van plek vijf, maar willen natuurlijk in de Champions League voetballen en dan moet plek vier bemachtigd worden. Sinds de aanstelling van Unai Emery bij Aston Villa pakte de ploeg heel wat belangrijke punten en staat het op een achtste plaats. Als de ploeg uit Birmingham nog Europees voetbal wil halen, moet het winnen en dan is er nog veel mogelijk. De laatste ontmoeting tussen deze twee ploeg eindigde in een 1-3 overwinning voor Liverpool. Kan de club van Jürgen Klopp dit herhalen of gaat Aston Villa er met de winst vandoor?

Bayern München – RB Leipzig (18.30 uur)

Bayern München tegen RB Leipzig is een topaffiche in Duitsland. De ploeg van onder meer Ryan Gravenberch, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Daley Blind staat op een eerste plaats met één punt boven het Borussia Dortmund van Donyell Malen. Leipzig staat met acht punten minder op een derde plaats en kan Bayern van een kampioenschap houden bij een overwinning. Sinds de komst van Thomas Tuchel voor Julian Nagelsmann is het nog steeds wisselvallig bij Der Rekordmeister. Normaal gesproken staat de ploeg uit Beieren al met een recordlengte voor, maar het blijft dit jaar tot het einde spannend in de Bundesliga. In de vorige ontmoeting tussen Bayern en Leipzig werd het 1-1. Kan de ploeg van Tuchel de eerste positie vasthouden of helpt het team van Marco Rose Dortmund in de titelstrijd?

Voetbal op tv

14.00 uur Girona - Villarreal CF, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga

15.00 uur Cremonese - Bologna, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Serie A

15.30 uur Werder Bremen - 1. FC Köln, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur Schalke 04 - Eintracht Frankfurt, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur Hertha BSC - VfL Bochum, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur Hoffenheim - Union Berlin, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

16.00 uur Liverpool - Aston Villa, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

16.00 uur AFC Bournemouth - Manchester United, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

16.00 uur Wolverhampton Wanderers - Everton, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

16.00 uur Fulham - Crystal Palace, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

16.00 uur Carlisle United - Bradford City, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de League Two

18.00 uur Atalanta - Hellas Verona, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Serie A

18.30 uur Getafe - Elche, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga

18.30 uur Nottingham Forest - Arsenal, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League

18.30 uur Bayern München - RB Leipzig, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

20.30 uur Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

20.45 uur AC Milan - Sampdoria, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Serie A

21.00 uur FC Barcelona - Real Sociedad, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in LaLiga

21.00 uur Lille - Olympique Marseille, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Ligue 1

21.30 uur FC Famalicão - FC Porto, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Primeira Liga