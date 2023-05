Bondscoach Koeman juicht stiekem voor Real Madrid

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 17 mei.

Wedstrijden

Manchester City - Real Madrid (21.00 uur)

Gisteravond bereikte Internazionale de finale van de Champions League. Vanavond weten de Italianen wie daarin de tegenstander wordt: Manchester City of toch titelverdediger Real Madrid. De heenwedstrijd in het Santiago Bernabéu eindigde vorige week in 1-1, de strijd ligt dan ook nog helemaal open en belooft vanavond een spannende apotheose op te gaan leveren. Rekent De Koninklijke net als vorig jaar af met de ploeg van Pep Guardiola, of trekt de Spanjaard vanavond aan het langste eind? Ronald Koeman is bevriend met Guardiola, maar heeft ook redenen om voor Real Madrid te juichen.

Artikel gaat verder onder video

Voetbal op tv

19.10 uur: Everton (V) - Arsenal FC (V), Viaplay - live verslag van dit duel in de Women's FA Cup

21.00 uur: Manchester City - Real Madrid, RTL 7 / Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Champions League

21.00 uur: Middlesbrough FC - Coventry City FC, Viaplay - live verslag van dit duel in de EFL Championship

21.10 uur: West Ham United (V) - Chelsea (V), Viaplay - live verslag van dit duel in de Women's FA Cup

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - praatprogramma, onder meer over voetbal