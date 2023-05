Inter overleeft sterke eerste helft Milan en keert na dertien jaar terug in Champions League-finale

Internazionale keert na dertien jaar terug in een finale van de Champions League. De ploeg van Simone Inzaghi stond na de eerste halve finale tegen AC Milan al met één been in die eindronde en hield tijdens de return vrij gemakkelijk stand. In de tweede helft kon I Nerazzurri via Lautaro Martínez de wedstrijd helemaal naar zich toe trekken (1-0).

AC Milan moest een 0-2 achterstand zien weg te spoelen om een plekje in de finale af te dwingen. Op basis van de eerste halve finale zullen weinig Milan-supporters daar vertrouwen in hebben gehad, de ploeg van Stefano Pioli werd weggespeeld door Inter. Toen het nieuws naar buiten kwam dat sterspeler Rafael Leão fit genoeg was om dit keer wel mee te spelen, kreeg menig Rossoneri-fan toch weer ineens een beetje hoop. De Portugees verscheen aan de aftrap en had Denzel Dumfries, die in de eerste halve finale uitblonk, tegenover zich. Inter slaagde erin om Leao in de beginfase in bedwang te houden.

Toch was er wel dreiging van de uitploeg. Na een kwartier kreeg Brahim Diaz een dot van een kans om Milan op voorsprong te schieten. Echter was daar André Onana, die vorige speelronde de nul hield en daarmee een CL-record verbrak, om zijn ploeg op de been te houden. Even later zag de oud-Ajacied Leão dan toch ontsnappen aan de Inter-verdedigers. De razendsnelle aanvaller brak door in de zestien, maar schoof de bal rakelings naast. Zo waren er absoluut kansen voor Milan om de spanning terug te brengen. De doelman aan de andere kant, Mike Maignan, mocht zich ook nog een keer laten zien. De Fransman redde knap op een kopbal van dichtbij van Edin Dzeko. Voor de rest bleef het boeiend in San Siro, waar beide ploegen doelpuntloos de rust in gingen.

Bedroevende tweede helft

I Rossoneri had dus nog minimaal 45 minuten om de achterstand te herstellen. Maar na de pauze leek het echter helemaal nergens op wat Milan liet zien. De ploeg was ontzettend slordig en Inter, dat ook belabberd voor de dag kwam in de tweede helft, bleef met het grootste gemak overeind. Het waren de lamme tegen de blinde en dit spelbeeld was eigenlijk ondenkbaar voor een halve finale van de Champions League. Toen Lautaro Martínez in de 74e minuut dan ook nog eens voor de 1-0 – en de 3-0 over twee wedstrijden – mocht tekenen, was de spanning helemaal weg.

Milan deed wat het kon, maar moest uiteindelijk concluderen dat het gewoon de mindere was ten opzichte van de buurman. En dat is niet voor het eerst dit seizoen. Voor het eerst sinds 1974 won Inter voor de vierde keer in één seizoen van AC Milan. Maar belangrijker, de ploeg van onder meer Dumfries en Onana gaat voor het eerst sinds 2010 naar de finale van het miljoenenbal.