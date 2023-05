D-Day bij Feyenoord: welke boodschap gaat Slot overbrengen in De Kuip?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 24 mei.

Nieuws

D-Day in Rotterdam

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese heeft vandaag een onderhoud met Rafaela Pimenta, de zaakwaarnemer van trainer Arne Slot. Het onderwerp van gesprek laat zich niet moeilijk raden: de belangstelling van Tottenham Hotspur in de succescoach houdt zowel de Nederlandse als de Engelse media al weken in zijn greep. Feyenoord zou alleen afscheid willen nemen van Slot als de Spurs met de absolute hoofdprijs over de brug komen, zo is de verwachting. Uiteraard zit FCUpdate ook vandaag weer bovenop het laatste nieuws uit Rotterdam.

Wedstrijden

Fiorentina - Internazionale (21.00 uur)

In Rome kunnen Fiorentina en Inter hun eerste zilverwerk van het seizoen in de wacht slepen. De nummers drie (inter) en elf (Fiorentina) van de Serie A treffen elkaar in de finale van de Coppa Italia. Het bekertoernooi biedt beide clubs niet de enige kans op eremetaal dit seizoen; aangezien Inter in juni de Champions League-finale tegen Manchester City speelt. Fiorentina mag eerder die maand aantreden in de eindstrijd van de Conference League, waarin AZ-beul West Ham United wacht. Voor het zover is wacht dus eerst nog de bekerfinale. Prolongeren Denzel Dumfries en Stefan de Vrij hun Coppa Italia van vorig seizoen, of gaat Fiorentina er met de beker vandoor?



Brighton & Hove Albion - Manchester City (21.00 uur)

Het verrassende Brighton kan vanavond de kroon op het razendknappe seizoen zetten tegen landskampioen Manchester City. Afgelopen weekend werd al Europees voetbal veiliggesteld door The Seagulls; de 3-1 overwinning op degradant Southampton zorgde ervoor dat de club al zeker is van een ticket voor de Conference League. Een zege óf een gelijkspel tegen het kampioenselftal van Pep Guardiola zou echter betekenen dat de club van Joël Veltman en Jan Paul van Hecke volgend seizoen zelfs in de Europa League haar Europese debuut mag gaan beleven. Lukt dat niet, dan kan de tegenstander op de laatste speeldag, Aston Villa, Brighton op papier nog van de zesde plaats af stoten.

Voetbal op tv

19.30 uur: Real Madrid - Ray Vallecano, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in La Liga

19.30 uur: Villarreal CF - Cádiz CF, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van dit duel in La Liga

21.00 uur: ACF Fiorentina - Internazionale, Ziggo Sport - live verslag van de finale van de Coppa Italia

21.00 uur: Brighton & Hove Albion - Manchester City, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - praatprogramma, onder andere over voetbal

22.00 uur: Espanyol - Atlético Madrid, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in La Liga