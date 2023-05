Stekelenburg is onder de indruk: 'Hij is meer dan capabel voor deze job'

Ajax speelt zondagmiddag z’n laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Het treffen met FC Utrecht in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie staat tevens in het teken van het afscheid van Maarten Stekelenburg. De doelman kondigde eerder deze week zijn afscheid als professioneel voetballer aan. De grote vraag is of John Heitinga Stekelenburg nog wat minuten gunt. De sluitpost is in ieder geval onder de indruk van zijn oefenmeester.

Stekelenburg keerde in de zomer van 2020 terug bij Ajax. De routinier fungeerde in eerste instantie als stand-in van André Onana, maar nadat de Kameroener werd geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels vond Stekelenburg zichzelf prompt terug onder de lat. Ook in het afgelopen seizoen, het laatste seizoen van Erik ten Hag als hoofdtrainer van Ajax, eindigde Stekelenburg in het doel. Hij veroverde sinds zijn terugkeer in Amsterdam tweemaal de titel. Dit seizoen was er voor hem geen belangrijke rol weggelegd. Stekelenburg moest in eerste instantie enkel Remko Pasveer voor zich dulden, maar sinds de winterstop ook Geronimo Rulli.

Artikel gaat verder onder video

De oud-doelman van onder meer AS Roma, Fulham en Everton werd begin dit jaar herenigd met Heitinga, die eind januari het stokje overnam van Alfred Schreuder. Heitinga kende een goede start als hoofdtrainer, maar is er uiteindelijk niet in geslaagd Ajax een prijs te bezorgen. Stekelenburg is desondanks van mening dat zijn oud-ploeggenoot bij Ajax en het Nederlands elftal moet aanblijven als hoofdtrainer, mocht hij die kans krijgen. “Ajax is zijn club, hij heeft de ambitie. Daarom is hij ook ingestapt. Wat hij doet is niet makkelijk, want je neemt het over als het niet loopt. Je steekt je net uit en die kan eraf gehakt worden. Ik vond het bewonderenswaardig wat hij heeft gedaan, en wat hij laat zien”, vertelt Stekelenburg in gesprek met Het Parool.

Hoewel Ajax nog slechts twee wedstrijden voor de boeg heeft en het over een maand alweer begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, is het nog altijd onduidelijk of Heitinga ook volgend seizoen aan het roer staat. Stekelenburg is ervan overtuigd dat de huidige interim-trainer geschikt is voor deze baan. “Het is uiteraard niet aan mij, maar hoe hij zich manifesteert in de groep, hoe hij praat en de manier waarop hij traint: hij is in mijn ogen meer dan capabel voor deze job.”

Enrique

Op de achtergrond wordt er hevig gespeculeerd over de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Technisch directeur Sven Mislintat liet bij zijn aanstelling weten dat Heitinga op dat moment de beste papieren had om aan te blijven, maar de voorbije weken klonken er steeds meer geluiden dat er twijfels waren en Ajax op zoek zou gaan naar een buitenlandse trainer. De achterban kwam met onder andere Luis Enrique op de proppen. Stekelenburg kent de Spaanse coach nog van hun gezamenlijke periode bij AS Roma. “Zijn manier van voetballen past zeker. Aanvallend, ver van de eigen goal. Het is belangrijk dat een trainer van Ajax een type is dat past bij de club, niet of het een Nederlander of een buitenlander is. Wat je niet moet willen is een trainer die de filosofie van Ajax verandert.”

Ook in de FCUpdate Podcast van afgelopen vrijdag gaat het over het afscheid van Stekelenburg bij Ajax. Host Stan Timmerman en hoofdredacteur Dominic Mostert gaan onder meer in op de vraag of Heitinga de doelman minuten moet gunnen in de wedstrijd tegen FC Utrecht.