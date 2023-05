Steun voor Ajax-trainer Heitinga: 'Als trainer zijnde, wat moet je daar eigenlijk mee?'

Het einde van dit seizoen nadert weliswaar met rasse schreden, maar nog niemand lijkt te weten wie met ingang van volgend seizoen voor de groep staat bij Ajax. John Heitinga werd eind januari aangesteld als hoofdtrainer en lag volgens Sven Mislintat op ‘poleposition’, maar na de teleurstellende resultaten in de competitie én de nederlaag in de bekerfinale tegen PSV is het de vraag of dat nog steeds zo is. Bij Voetbalpraat waren ze het er echter over eens dat Heitinga niet alles valt te verwijten.

Ajax werd door 1. FC Union Berlin kansloos uitgeschakeld in de Europa League en na de 3-2 nederlaag tegen Feyenoord kon er een streep worden gezet door de landstitel, maar de rust leek desondanks weer een beetje terug te keren. De Amsterdammers vonden in de persoon van Jan van Halst een nieuwe voetbalcommissaris en Sven Mislintat werd aangesteld als technisch directeur. De Duitser zal een beslissing moeten nemen over de functie van hoofdtrainer. Mislintat is officieel nog niet in dienst bij Ajax, maar ligt nu al onder een vergrootglas. Blijft Heitinga wel of niet aan als hoofdtrainer?

Artikel gaat verder onder video

“Ik kan me heel goed voorstellen dat Ajax in deze fase van de club besluit dat ze iemand daar gaan neerzetten die meer ervaring heeft om dit op te lossen”, zei commentator Mark van Rijswijk dinsdagavond bij Voetbalpraat op ESPN. “Het is een bijna onmogelijke klus die je ook niet bij Ajax kan neerleggen denk ik. De groep is volgens mij op dit moment verziekt. Als je de sfeer onderling ziet… Er zit daar gewoon iets grondig niet goed. Op een ander niveau geldt dat ook voor Groningen. Je kan Van der Ree de schuld geven, maar Lukkien was het ook niet gelukt om het zomaar even op te lossen. Dat wil niet zeggen dat Van der Ree en Heitinga alles goed hebben gedaan, maar de problemen zijn gróter dan het alleen maar bij de trainer neer te leggen.”

Sjoerd Mossou sluit zich daarbij aan. De verslaggever van het Algemeen Dagblad neigt naar een nieuwe kans voor Heitinga. “Maar het is een lastige. De selectie is volledig uit balans. Het is een dramatische transferzomer geweest, het is onrustig bij de club. Dat is ook waarom ik neig naar blijven. Het is een zooitje, je weet dat de selectie volledig scheef is. Schreuder heeft er ook mee te maken gehad. Ze hebben met hun volle verstand gekozen om - populair gezegd - een jongen van de club deze klus te laten doen. Ze wisten wat ze in huis hadden, ze kenden hem. Dan is het ergens ook een soort zwaktebod als je nu zegt dat het toch niet is gelukt bij Heitinga.”

Karim El Ahmadi ziet Heitinga aanblijven als oefenmeester, maar dan verdient hij volgens de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord wel de kans om zijn eigen selectie samen te stellen. Over de huidige groep is El Ahmadi totaal niet te spreken. “Ajax staat bekend om hun opbouw, goed voetbal. Als je dan de spelers bekijkt… Als trainer zijnde, wat moet je daar eigenlijk mee? Sánchez die niet kan opbouwen. Álvarez is zonder bal natuurlijk een hele goede speler, maar met bal is het ook niet best. Dan heb je ook nog Grillitsch die heel veel vertraagt en Klaassen die voor de opbouw moet zorgen via het middenveld… Dat is totaal niet zijn positie.”