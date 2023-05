Systeemwijziging de oplossing voor Ajax? 'Zo komen Brobbey en Bergwijn tot bloei'

Ajax moet overwegen om een systeemwijziging door te voeren in de komende tijd. Volgens analist Henk Spaan is dat de ideale manier om Steven Bergwijn én Brian Brobbey optimaal te laten renderen.

In Het Parool doet Spaan een oproep voor een systeemwijziging bij de Amsterdammers, omdat in zijn ogen Brobbey momenteel verkeerd wordt gebruikt. ‘Een andere voetballer die naar mijn smaak verkeerd wordt beoordeeld is Brobbey. Als Ajax 4-4-2 zou spelen, met de befaamde ruit op het middenveld, zouden Brobbey en Bergwijn tot bloei kunnen komen’, schrijft hij in zijn rubriek ‘Spaan geeft punten’ over de Amsterdammers.

Een bevestiging van zijn zienswijze kreeg Spaan naar eigen zeggen in de tweede helft tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV. ‘Na rust zagen we die symbiose zondag ontstaan in de Kuip. De eerste vraag die ik aan een sollicitant naar de functie van hoofdtrainer bij Ajax zou stellen: ‘Bent u bereid, indien nodig, het systeem te wijzigen?’’, liet Spaan optekenen. John Heitinga houdt voorlopig wel gewoon vast aan het 4-3-3-systeem bij de Amsterdammers.

Brobbey spits voor Oranje?

In het Algemeen Dagblad breekt ook Pierre van Hooijdonk een lans voor Brobbey, ondanks zijn misser voor open doel en overgeschoten strafschop tegen PSV. “Omdat hij zo snel en sterk is, was hij in de diepte heel vervelend voor de verdedigers van PSV en gevaarlijk voor Ajax. De bal op de paal, de bal voorlangs. Aan die loopacties zie je dat hij een echte spits is”, zei Van Hooijdonk. “Koeman zal zijn optreden ook hebben gezien. En dat moet hem goed gedaan hebben. Brobbey bleef gaan, zelfs in de verlenging, wat hij zogenaamd niet kon. Ik hoop dan ook dat deze wedstrijd een doorbraak vormt voor hem.”