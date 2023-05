Te Kloese verklapt interesse: 'Niemand kijkt, dus dit kan ik wel zeggen'

Dennis te Kloese moest zondagmorgen flink aan de bak tijdens het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De algemeen directeur van Feyenoord heeft zich niet enkel uitgelaten over zijn eigen toekomst en die van Arne Slot, maar ook over de interesse in Luis Chávez. Volgens Mexicaanse media hadden de Rotterdammers een paar maanden geleden flink wat geld over voor de komst van de middenvelder van Pachuca. Te Kloese ontkent dat, al houdt Feyenoord de verrichtingen van Chávez wel nauwlettend in de gaten.

Feyenoord moet weliswaar nog twee keer aan de bak in de Eredivisie, maar nu de landstitel al binnen is, kan de club zich langzaam maar zeker gaan oriënteren op het nieuwe seizoen. Daarbij is het niet enkel de vraag of Slot dan nog voor de groep staat, maar ook welke speler van het huidige succesteam behouden kunnen worden. Feyenoord zag afgelopen zomer een flink aantal sterkhouders vertrekken en de kans is groot dat dit komende zomer opnieuw het geval is. Met het geld dat binnenstroomt uit eventuele uitgaande transfers én de Champions League kan Feyenoord zich in ieder geval serieus gaan roeren op de transfermarkt.

Grote kans dat de ogen daarbij gericht zijn op de Mexicaanse markt. “Luis Chávez is een goede voetballer”, erkende Te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie. “We wilden hem in de winter hebben, maar ik moet eerlijk zeggen, nu toch niemand kijkt… Ik ken de Mexicaanse markt erg goed. Ik ken die jongens ook vaak al vanaf dat ze heel jong zijn, dus ik kan goed hun persoonlijke en familiesituatie inschatten. Dat was ook een van de overwegingen om Santi (Santiago Giménez, red.) hier naartoe te halen. In het geval van Luis of andere spelers die zich goed laten zien op de Mexicaanse markt, houden we gewoon een oogje in het zeil. Voor de rest is er eigenlijk niks.”

Feyenoord zou volgens Mexicaanse media eerder dit jaar 6,5 miljoen euro hebben geboden op Chávez. ESPN-presentator Milan van Dongen wilde van Te Kloese weten wat daarvan klopt, maar volgens de algemeen directeur is daar niks van waar. “Dan weet jij meer dan ik”, aldus Te Kloese.