Te Kloese reageert op miljoenenbod uit Engeland én op prangende vraag over Slot: 'Daar kan ik heel duidelijk in zijn'

Algemeen directeur Dennis te Kloese van Feyenoord heeft zondagochtend tijdens het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN gereageerd op het vermeende miljoenenbod van Tottenham Hotspur. De huidige nummer acht van de Premier League zou Te Kloese graag naar Noord-Londen willen halen, maar de algemeen directeur ziet een vertrek uit Rotterdam niet zitten. Te Kloese liet zich tevens uit over de vermeende interesse in Arne Slot. Volgens de topman van Feyenoord is er nog geen bod binnengekomen voor de succestrainer.

De Telegraaf pakte zondagochtend uit met het nieuws dat Te Kloese in de serieuze belangstelling staat van Tottenham Hotspur. De Londenaren, die een uiterst teleurstellend seizoen beleven, hebben Te Kloese benaderd of hij per 1 juli als technisch directeur aan de slag wil gaan in het Tottenham Hotspur Stadium. Te Kloese ziet een overgang naar Engeland echter niet zitten. “Om dat te ontkennen lijkt mij niet correct”, reageerde hij bij Goedemorgen Eredivisie op de vraag of Tottenham Hotspur zich inderdaad bij hem heeft gemeld.

“Ik moet eerlijk zeggen dat het succes van de club voor meerdere mensen binnen de club tot gevolg heeft dat er interesse is. Ik kan niet ontkennen dat er in Europa en Mexico, waar ik al gewerkt heb, mensen zijn die vragen of ik interesse heb om te praten. Maar ik heb er geen interesse in. Ik heb bewust de keuze gemaakt om voor Feyenoord te werken en dat blijf ik een ongelooflijke eer vinden. Daar ligt ook nog veel werk. Ik denk dat dit een grote stap in de goede richting is geweest”, doelt Te Kloese op het binnenhalen van de landstitel vorige week. “Tottenham Hotspur is voor mij geen optie op dit moment. Ik denk dat er professioneel nog heel veel te doen is bij Feyenoord. Daarnaast is het persoonlijk ook helemaal geen optie. Mijn gezin is in Nederland heel goed geland, ook mede door Feyenoord dat daar heel veel aandacht aan heeft gegeven.”

Het ging aan tafel niet enkel over de toekomst van Te Kloese, maar ook die van Slot. De oefenmeester arriveerde in 2021 in De Kuip en loodste Feyenoord sindsdien naar de finale van de UEFA Conference League én de eerste landstitel sinds 2017. Slot kan naar verluidt rekenen op serieuze interesse van Tottenham Hotspur, maar die club heeft zich nog niet gemeld. “Daar kan ik ook heel open en duidelijk over zijn. We hebben vorig jaar met Arne en zijn management gesproken om te verlengen. Daar zijn bepaalde dingen afgesproken. Met het idee natuurlijk om een lange periode samen te werken en het beste uit Feyenoord te halen”, aldus Te Kloese.