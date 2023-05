Ten Hag is ontmoeting nog niet vergeten en geeft een fles wijn cadeau

Erik ten Hag heeft zich van beste kant laten zien in Engeland, want de trainer nam tijdens een interview bij Sky Sports een fles wijn mee voor Paul Ince. De oud-trainer van Reading was analist en eerder dit jaar troffen de twee managers elkaar in de FA Cup.

Ince werd vorige maand ontslagen bij Reading, maar trof als coach eerder dit jaar nog Ten Hag. In de FA Cup werd het 3-1 voor Manchester United en uiteindelijk hebben The Reds ook de finale bereikt. De twee troffen elkaar donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tussen een interview bij Sky Sports nog een keer.

Ten Hag had een fles wijn meegenomen om zich te verontschuldigen voor de laatste ontmoeting tussen de twee. De Nederlandse trainer was niet in staat om een drankje te drinken na afloop van de wedstrijd. Na de wedstrijd suggereerde Ince dat hem een ‘gebrek aan respect’ was getoond door de staf van United. Sir Alex Ferguson had hem na afloop uitgenodigd, maar niemand van de United-staf had de trainer uitgenodigd voor een fles wijn.

Ince was blij met de fles wijn van Ten Hag, maar ging het nog niet gelijk nuttigen. “Die drinken we pas op als je de FA Cup-finale hebt gewonnen”, zei de oud-trainer van Reading. Eerst moet Manchester United nog de competitiewedstrijd tegen Brighton winnend afsluiten.

Erik ten Hag gives Paul Ince a bottle of wine after he complained about United staff being disrespectful after the FA Cup game against Reading.



( @MufcWonItAll ) pic.twitter.com/WCqBTAAY0j — JSsport MUFC (@JS__sport) May 4, 2023