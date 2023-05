Timber is het helemaal eens met Van Basten: 'Die jongen heeft ons toen ook zoek gespeeld'

Het maandagavondprogramma Rondo van Ziggo Sport begint altijd met Marco’s Moment. Dit is een rubriek waarin Marco van Basten een unieke actie uit het afgelopen voetbalweekend nog eens toelicht. De oud-profvoetballer viel wat op in de wedstrijd Olympique Marseille – AS Monaco, bij middenvelder Rayan Cherki. Jurriën Timber, die ook te gast was bij het tv-programma, staat Van Basten bij.

Van Basten reageert op de fenomenale actie van Cherki, die met een schitterende roulette zichzelf vrijspeelde voor het doel. “Toen had ik zoiets van: dat is wel een speciale jongen”, begint de oud-spits, waarna Rafael van der Vaart het eens is met de oud-spits. “Dit is echt een rasvoetballer.” Later in het duel was de negentienjarige smaakmaker ook nog eens trefzeker. “Dit is Van der Vaart in zijn beste dagen”, constateert Ziggo-presentator Wytse van der Goot.

Zoek gespeeld

Timber maakte ook al eens kennis met Cherki en bevestigt dat de jongeling beschikt over kwaliteiten. “Ik speelde tegen hem in de Youth League, met Ajax Onder 19”, begint de Ajax-verdediger. “Toen heeft hij ons ook zoek gespeeld. Ja, toen verloren we”, gaat Timber verder.

De 21-jarige centrumverdediger zag dit weekend nog een andere voetballer uit de Ligue 1 floreren, namelijk Kylian Mbappé. “Hoe lastig is hij te verdedigen?”, vraagt Van der Goot aan Timber. “Je moet overal rekening mee houden, want hij kan eigenlijk alles. Als je niet oplet is hij weg, dat heb ik ook met Erling Haaland en Lionel Messi. Hij is next level”, omschrijft de Ajacied.

