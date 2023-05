'Timber op lijstje om mogelijke aankoop Ten Hag te vervangen'

Jurriën Timber staat in de belangstelling van Napoli. Bij de Italiaanse kampioen lijkt Kim Min-Jae te vertrekken en daarom moet er een vervanger worden gehaald voor de Zuid-Koreaan. De Nederlandse verdediger is niet de enige op het lijstje, maar Napoli is in ieder geval zeer gecharmeerd.

Kim beschikt ook een afkoopclausule van 48 miljoen euro die in de eerste vijftien van juli actief zal zijn. Nu Harry Maguire lijkt te vertrekken bij Manchester United, is de ploeg geïnteresseerd in de Zuid-Koreaan en ook Tottenham en Chelsea houden de situatie in de gaten.

Om Kim te vervangen, heeft Napoli een shortlist gemaakt met wat namen als Konstantinos Mavropanos, Giorgio Scalvini, Kevin Danso en dus Jurriën Timber, meldt La Gazzetta dello Sport. Napoli is behoorlijk onder de indruk van de prestaties van de Oranje-international en het nieuwsmedium sluit een overstap naar Italië niet uit.

Waar Kim dit jaar misschien vertrekt naar Manchester United, kon Timber vorig jaar nog die kant op. Zijn oud-trainer Ten Hag wilde de verdediger graag meenemen, maar uiteindelijk werd het Lisandro Martínez een andere oud-Ajacied.