Titelstrijd in Keuken Kampioen Divisie krijgt zinderende ontknoping: wordt het Heracles Almelo of PEC Zwolle?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 19 mei.

Nieuws

In de Eredivisie moeten we nog twee weekenden, maar in de Keuken Kampioen Divisie staat vanavond al de laatste speeldag van de reguliere competitie op het programma. De ogen zijn vooral gericht op Almelo, waar Heracles na de promotie ook nog het kampioenschap kan veiligstellen. PEC Zwolle is echter ook nog in de race voor de titel.

Wedstrijden

Helmond Sport - PEC Zwolle (20.00 uur)

PEC Zwolle ging lang aan kop in de Keuken Kampioen Divisie en niets leek een kampioenschap nog in de weg te staan. Maar sinds de 3-1 nederlaag bij Jong PSV moet de ploeg van trainer Dick Schreuder in de achtervolging. Heracles liet in de voorbije wedstrijden niks liggen, waardoor de beslissing op de laatste speeldag valt. Zowel Heracles als PEC staat na 37 wedstrijden op 82 punten, maar de Heraclieden hebben een beter doelsaldo. PEC zal op bezoek bij Helmond Sport zelf in ieder geval zoveel mogelijk doelpunten proberen te maken en tevens hopen dat Heracles het laat liggen tegen Jong Ajax.

Heracles Almelo - Jong Ajax (20.00 uur)

Heracles kan zich vanavond dus kronen tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Een overwinning op Jong Ajax lijkt daarvoor voldoende te zijn, tenzij PEC het op z'n heupen heeft en de ene na de andere treffer produceert. En dat valt niet uit te sluiten, gezien het feit dat de Zwollenaren dit seizoen al vaker een grote score hebben neergezet (wat te denken van de 13-0 tegen FC Den Bosch). Heracles zal zich echter vooral op z'n eigen wedstrijd richten. De huidige koploper krijgt Jong Ajax op bezoek. Heracles lijkt daarbij het 'geluk' te hebben dat de wedstrijd op vrijdag wordt gespeeld en niet op maandag. Op maandagen doen er bij Jong Ajax regelmatig spelers uit de hoofdmacht mee. Nu bereiden zij zich voor op het competitieduel met FC Utrecht van aanstaande zondag. Kan Heracles profiteren en het kampioenschap veiligstellen?

Voetbal op tv

18.30 uur: Holstein Kiel - FC St. Pauli, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

18.30 uur: SV Darmstadt 98 - FC Magdeburg, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

20.00 uur: Helmond Sport - PEC Zwolle, ESPN 3 - live verslag van deze wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie

20.00 uur: Heracles Almelo - Jong Ajax, ESPN 2 - live verslag van deze wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie

20.30 uur: SC Freiburg - VFL Wolfsburg, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

21.00 uur: Olympique Lyonnais - AS Monaco, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van deze wedstrijd in de Ligue 1