Krüzen onthult droombaan van Bosz: 'Peter heeft de droom om...'

Peter Bosz heeft de wens om ooit nog bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Hendrie Krüzen, oud-assistent van de clubloze Bosz, heeft in gesprek met Voetbal International aangegeven dat Bosz graag nog eens bij Oranje aan de slag zou gaan. Mocht dat gebeuren, zou Krüzen ook weer assistent willen worden van de 59-jarige Apeldoorner.

Bosz en Krüzen gaan als boezemvrienden door het leven, maar bewandelen momenteel een eigen pad. Krüzen is assistent-trainer van John Lammers bij Heracles Almelo, terwijl Bosz in zijn woonplaats druk is met hele andere dingen: "Peter is met zichzelf bezig momenteel. Hij is een huis aan het bouwen in Apeldoorn en wil nog een paar jaartjes in het buitenland werken", zegt Krüzen. "Binnenkort steken we een sigaartje op en drinken we een rood wijntje. Dan komen de oude verhalen erbij."

De assistent-trainer van het onlangs gepromoveerde Heracles geeft aan dat Bosz nog graag in het buitenland wil werken, maar dat is niet het enige: "Peter heeft een droom om het Nederlands elftal nog te willen doen", weet Krüzen. "Dan overweeg ik een rol als assistent. In combinatie met Heracles wellicht. Maar Ronald Koeman zit er net, ik hoop dat hij het goed doet. Peter zal ooit een ideale kandidaat zijn, voorlopig nog niet."

Zelf zal Krüzen de komende jaren bij Heracles actief zijn, vermoedelijk ook als Bosz deze zomer een nieuwe club vindt. "Ik ben een kind van het huis, de verloren zoon. Mijn terugkeer is definitief", is de 58-jarige Almeloër duidelijk. "Ik heb er een streep ondergezet om nog ergens anders te gaan werken. Niemand die me van dat voornemen af krijgt."