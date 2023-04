'Heracles is al bezig met Eredivisie en hoopt op deal met PSV over talentvolle spits'

Heracles Almelo hoopt zich komende zomer te versterken met Jason van Duiven. De spits speelt zijn wedstrijden momenteel nog bij Jong PSV, maar lijkt klaar voor een stap hoger. Het zou goed kunnen dat Heracles gaat proberen de talentvolle aanvaller mee te nemen naar de Eredivisie.

"Die jongen is zich dit seizoen aardig aan het ontwikkelen bij Jong PSV", vertelde Heracles-watcher Ralph Blijlevens in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. "In Almelo hebben ze wel de hoop dat hij nog een keer wordt uitgeleend. Maar hij heeft zelf al geroepen dat hij voor een kans bij PSV 1 gaat. Toch zal hij aan vlieguren moeten komen en dat kan op vertrouwde grond."

De achttienjarige Van Duiven werd geboren in Almelo en speelde een tijdje in de jeugdopleiding van FC Twente. In de zomer van 2018 vertrok hij naar PSV, waar hij dit seizoen furore maakt bij de beloften. Van Duiven was in dertig wedstrijden goed voor dertien doelpunten en twee assists. Hij verlengde eerder dit seizoen zijn contract bij PSV nog tot medio 2025.

Aanstaande vrijdag staat Van Duiven tegenover Heracles, dat in eigen huis promotie naar de Eredivisie kan afdwingen. Dan moet er wel gewonnen worden van Jong PSV, de huidige nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie. Van Duiven zal zich hoe dan ook graag willen laten zien in Almelo. Hij klopt namelijk ook steeds nadrukkelijker op de deur van Ruud van Nistelrooij.