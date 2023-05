Transfer in de maak voor Jurriën Timber?: 'Op de achtergrond gebeurt best veel qua interesse'

Het is nog maar de vraag of Jurriën Timber volgend seizoen nog speler van Ajax is. De verdediger had vorige transferzomer al veel belangstelling, en dat lijkt nu alleen nog maar meer te worden. Onder meer Manchester United-trainer Erik ten Hag flirtte al eens met een hereniging. In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad gaat Timber in over zijn toekomst.

“Eigenlijk zit ik nu in dezelfde situatie als vorig jaar. Ik weet nog niet of ik de die stap nu wel ga maken. Ik ben blij dat ik bij Ajax zit. Hier kun je je altijd laten zien”, begint de centrale verdediger. “Voor zover ik weet, wil Ajax me hier houden. Verder kan ik er moeilijk iets over zeggen. Gesprekken daarover zullen binnenkort wel volgen”, gaat Timber verder.

'Voor de prijzen vechten'

In augustus tekende Timber een verbeterd contract met een gelimiteerde afkoopsom. De 21-jarige Utrechter heeft geen spijt van die keuze. “Ik heb geen moment gedacht: was ik maar vertrokken”, zegt Timber, die dit seizoen dus naast de prijzen grijpt met Ajax. “Ik wil voor de prijzen vechten, meedoen om de Champions League. Dat is nu nog de vraag. Dat zijn aspecten die voor mij belangrijk zijn”, gaat hij verder.

Timber benadrukt dat hij niet gevoelig is voor interesse van grote Europese clubs, en gaat de aankomende weken kijken wat zijn toekomstplannen zijn. “Ik snap de jongens die denken: als een topclub komt, ga ik. Het is ook moeilijk nee zeggen. Alleen, ik heb dat totaal niet. In mijn geval ligt alles nog open. Op de achtergrond gebeurt best veel qua interesse. Ik ga straks kijken wat de concrete opties zijn.’’